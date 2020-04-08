Правительство рассмотрит поднятие штрафов для поджигателей листвы и криминализацию поджогов

Кабинет Министров на очередном заседании 8 апреля рассмотрит вопрос борьбы с жжением листьев, что загрязняет воздух и убивает экосистему. Правительство будет инициировать перед Радой повышение административных штрафов для поджигателей и возможную криминализацию поджогов.

Об усилении ответственности за жжение травы сообщил в телеграмме министр Кабмина Олег Немчинов.

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Мы будем инициировать перед Верховной Радой Украины поднятие админштрафов для поджигателей, а, возможно, и криминализировать наказания за такие действия,

– написал Немчинов.

По его словам, невинные походы на шашлыки и сжигание листьев губительны для природы.

Какие последствия имеет сжигание

загрязняет воздух;

уничтожает гектары лесов;

убивает экосистему, невинных животных и их малышей.

Немчинов призвал украинцев осознавать и отвечать за свои поступки. Он также разместил видео о том, как поджоги влияют на экосистему.

Влияние поджогов листьев на экосистему: смотрите видео

К слову, по всей Украине регулярно фиксируют случаи масштабных пожаров, которые стали следствием сжигания травы.