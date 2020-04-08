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      Правительство рассмотрит поднятие штрафов для поджигателей листвы и криминализацию поджогов

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      Уряд розгляне питання посилення відповідальності за підпали / glavcom.ua

      Кабинет Министров на очередном заседании 8 апреля рассмотрит вопрос борьбы с жжением листьев, что загрязняет воздух и убивает экосистему. Правительство будет инициировать перед Радой повышение административных штрафов для поджигателей и возможную криминализацию поджогов.

      Об усилении ответственности за жжение травы сообщил в телеграмме министр Кабмина Олег Немчинов.

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      Мы будем инициировать перед Верховной Радой Украины поднятие админштрафов для поджигателей, а, возможно, и криминализировать наказания за такие действия,
      – написал Немчинов.

      По его словам, невинные походы на шашлыки и сжигание листьев губительны для природы.

      Какие последствия имеет сжигание

      • загрязняет воздух;
      • уничтожает гектары лесов;
      • убивает экосистему, невинных животных и их малышей.

      Немчинов призвал украинцев осознавать и отвечать за свои поступки. Он также разместил видео о том, как поджоги влияют на экосистему.

      Влияние поджогов листьев на экосистему: смотрите видео

      К слову, по всей Украине регулярно фиксируют случаи масштабных пожаров, которые стали следствием сжигания травы.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Олег Немчинов Пожар Мир животных Кабинет Министров Украины Экология
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