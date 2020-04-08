Правительство рассмотрит поднятие штрафов для поджигателей листвы и криминализацию поджогов
Кабинет Министров на очередном заседании 8 апреля рассмотрит вопрос борьбы с жжением листьев, что загрязняет воздух и убивает экосистему. Правительство будет инициировать перед Радой повышение административных штрафов для поджигателей и возможную криминализацию поджогов.
Об усилении ответственности за жжение травы сообщил в телеграмме министр Кабмина Олег Немчинов.
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Мы будем инициировать перед Верховной Радой Украины поднятие админштрафов для поджигателей, а, возможно, и криминализировать наказания за такие действия,
– написал Немчинов.
По его словам, невинные походы на шашлыки и сжигание листьев губительны для природы.
Какие последствия имеет сжигание
- загрязняет воздух;
- уничтожает гектары лесов;
- убивает экосистему, невинных животных и их малышей.
Немчинов призвал украинцев осознавать и отвечать за свои поступки. Он также разместил видео о том, как поджоги влияют на экосистему.
Влияние поджогов листьев на экосистему: смотрите видео
К слову, по всей Украине регулярно фиксируют случаи масштабных пожаров, которые стали следствием сжигания травы.
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