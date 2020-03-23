Правительство с мая увеличивает пенсии: кому и на сколько

Кабинет Министров Украины решил провести в мае индексацию пенсий, а также установить доплату для отдельных категорий пенсионеров. Те пенсионеры, которым исполнилось 80 и больше лет, ежемесячно будут получать 500 гривен доплаты.

О повышении пенсий во время своего брифинга заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

К слову Зеленский пообещал пенсионерам 1000 гривен надбавки уже с апреля

Рост пенсий в мае

Индексация трудовых пенсий:

она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен;

она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен; Доплата к пенсиям:

пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную надбавку 500 гривен. В целом это коснется 1,5 миллиона пенсионеров.

К слову, ранее правительство из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине решило в апреле доплатить к пенсиям по 1 тысяче гривен.

Я хочу подчеркнуть, что и выплату тысячи гривен, и индексацию пенсий Пенсионный фонд проводит автоматически. Поэтому никуда и никому не нужно обращаться,

– отметила Марина Лазебная.

Она подчеркнула, что правительство делает все для того, чтобы в период карантина людям жилось максимально комфортно. По любым вопросам она призвала обращаться к социальным работникам.



Кто и какую пенсию получает в Украине / инфографика 24 канала

