Правительство с мая увеличивает пенсии: кому и на сколько
Кабинет Министров Украины решил провести в мае индексацию пенсий, а также установить доплату для отдельных категорий пенсионеров. Те пенсионеры, которым исполнилось 80 и больше лет, ежемесячно будут получать 500 гривен доплаты.
О повышении пенсий во время своего брифинга заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
К слову Зеленский пообещал пенсионерам 1000 гривен надбавки уже с апреля
Рост пенсий в мае
- Индексация трудовых пенсий:
она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен;
- Доплата к пенсиям:
пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную надбавку 500 гривен. В целом это коснется 1,5 миллиона пенсионеров.
К слову, ранее правительство из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине решило в апреле доплатить к пенсиям по 1 тысяче гривен.
Я хочу подчеркнуть, что и выплату тысячи гривен, и индексацию пенсий Пенсионный фонд проводит автоматически. Поэтому никуда и никому не нужно обращаться,
– отметила Марина Лазебная.
Она подчеркнула, что правительство делает все для того, чтобы в период карантина людям жилось максимально комфортно. По любым вопросам она призвала обращаться к социальным работникам.
Кто и какую пенсию получает в Украине / инфографика 24 канала