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      Правительство с мая увеличивает пенсии: кому и на сколько

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      Кабинет Министров Украины решил провести в мае индексацию пенсий, а также установить доплату для отдельных категорий пенсионеров. Те пенсионеры, которым исполнилось 80 и больше лет, ежемесячно будут получать 500 гривен доплаты.

      О повышении пенсий во время своего брифинга заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

      К слову Зеленский пообещал пенсионерам 1000 гривен надбавки уже с апреля

      Рост пенсий в мае

      • Индексация трудовых пенсий:
        она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен;
      • Доплата к пенсиям:
        пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную надбавку 500 гривен. В целом это коснется 1,5 миллиона пенсионеров.

      К слову, ранее правительство из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине решило в апреле доплатить к пенсиям по 1 тысяче гривен.

      Я хочу подчеркнуть, что и выплату тысячи гривен, и индексацию пенсий Пенсионный фонд проводит автоматически. Поэтому никуда и никому не нужно обращаться,
      – отметила Марина Лазебная.

      Она подчеркнула, что правительство делает все для того, чтобы в период карантина людям жилось максимально комфортно. По любым вопросам она призвала обращаться к социальным работникам.

      пенсія, розмір пенсії в Україні
      Кто и какую пенсию получает в Украине / инфографика 24 канала
       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Марина Лазебна Министерство социальной политики Пенсионный фонд Пенсия Новости Украины
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