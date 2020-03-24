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      Правительство Шмыгаля зарегистрировало первый законопроект: хотят пересмотреть госбюджет

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      В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины. Они должны гарантировать непрерывное обеспечение питания военнослужащих.

      Текст законопроекта пока отсутствует, но он сам уже зарегистрирован в парламенте и доступен на сайте Рады.

      К слову В Раде пока нет голосов, чтобы ввести чрезвычайное положение

      Это первый законопроект инициированный новым Кабинетом Министров Украины в целом и премьером Денисом Шмыгалем в частности.

      Проект закона был зарегистрирован только 23 марта, но не исключено, что рассмотрят его на внеочередном заседании Верховной Рады. Как сообщают источники 24 канала, такое должно состояться 26 марта.

      И перед этим законопроект должен пройти рассмотрение в комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.

      державний бюджет, держбюджет-2020
      Что предусматривает государственный бюджет на 2020 год / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Бюджет 2020 Бюджет Законодательство Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Верховная Рада Кабинет Министров Украины Новости политики
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