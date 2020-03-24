Правительство Шмыгаля зарегистрировало первый законопроект: хотят пересмотреть госбюджет

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины. Они должны гарантировать непрерывное обеспечение питания военнослужащих.

Текст законопроекта пока отсутствует, но он сам уже зарегистрирован в парламенте и доступен на сайте Рады.

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Это первый законопроект инициированный новым Кабинетом Министров Украины в целом и премьером Денисом Шмыгалем в частности.

Проект закона был зарегистрирован только 23 марта, но не исключено, что рассмотрят его на внеочередном заседании Верховной Рады. Как сообщают источники 24 канала, такое должно состояться 26 марта.

И перед этим законопроект должен пройти рассмотрение в комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.



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