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      Уряд Шмигаля зареєстрував перший законопроєкт: хочуть переглянути держбюджет

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      Уряд пропонує Раді внести зміни до держбюджету / kmu.gov.ua

      У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про зміни до державного бюджету України. Вони мають гарантувати безперервне забезпечення харчування військовослужбовців.

      Текст законопроєкту наразі відсутній, але він сам вже зареєстрований у парламенті і доступний на сайті Ради.

      До слова У Раді поки немає голосів, щоб ввести надзвичайний стан

      Це перший законопроєкт ініційований новим Кабінетом Міністрів України в цілому і прем'єром Денисом Шмигалем зокрема.

      Проєкт закону був зареєстрований лише 23 березня, але не виключено, що розглянуть його на позачерговому засіданні Верховної Ради. Як повідомляють джерела 24 каналу, таке має відбутися 26 березня.

      Та перед цим законопроєкт має пройти розгляд у комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

      державний бюджет, держбюджет-2020
      Що передбачає державний бюджет на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Бюджет 2020 Бюджет Законодавство Новий уряд Шмигаля Денис Шмигаль Верховна Рада Кабінет Міністрів України Новини політики
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