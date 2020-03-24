Уряд Шмигаля зареєстрував перший законопроєкт: хочуть переглянути держбюджет

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про зміни до державного бюджету України. Вони мають гарантувати безперервне забезпечення харчування військовослужбовців.

Текст законопроєкту наразі відсутній, але він сам вже зареєстрований у парламенті і доступний на сайті Ради.

До слова У Раді поки немає голосів, щоб ввести надзвичайний стан

Це перший законопроєкт ініційований новим Кабінетом Міністрів України в цілому і прем'єром Денисом Шмигалем зокрема.

Проєкт закону був зареєстрований лише 23 березня, але не виключено, що розглянуть його на позачерговому засіданні Верховної Ради. Як повідомляють джерела 24 каналу, таке має відбутися 26 березня.

Та перед цим законопроєкт має пройти розгляд у комітеті Верховної Ради з питань бюджету.



Що передбачає державний бюджет на 2020 рік / інфографіка 24 каналу