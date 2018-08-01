Правительство Швеции выделит 380 тысяч долларов на поддержку реформ в Украине

С 1 августа правительство Швеции предоставит Украине 380 тысяч долларов для поддержки реформ. Деньги предоставляются объединению общественных организаций и экспертов "Реанимационный пакет реформ" на 12 месяцев для содействия реформам и развития гражданского общества в Украине.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на посольство Швеции в Украине.

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Отмечается, что объединение общественных организаций и экспертов "Реанимационный пакет реформ" зарекомендовало себя как надежный партнер.

Объединение продемонстрировало эффективную модель сотрудничества власти и общественности в обеспечении демократических преобразований в стране.

Именно поэтому правительство Швеции желает продолжить свою поддержку этой организации. В сообщении добавляется, что Швеция стала крупнейшим партнером организации сроком на следующий год.