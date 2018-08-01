Уряд Швеції виділить 380 тисяч доларів на підтримку реформ в Україні

З 1 серпня уряд Швеції надасть Україні 380 тисяч доларів для підтримки реформ. Гроші надаються об'єднанню громадських організацій та експертів "Реанімаційний пакет реформ" на 12 місяців для сприяння реформам та розвитку громадського суспільства в Україні.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на посольство Швеції в Україні.

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Зазначається, що об'єднання громадських організацій та експертів "Реанімаційний пакет реформ" зарекомендувало себе, як надійний партнер.

Об'єднання продемонструвало ефективну модель співпраці влади та громадськості у забезпеченні демократичних перетворень в країні.

Саме тому уряд Швеції бажає продовжити свою підтримку цієї організації. У повідомленні додається, що Швеція стала найбільшим партнером організації терміном на наступний рік.