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Канада надаватиме Україні по 50 мільйонів доларів протягом 5 років

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Канада надасть Україні багатосекторну 5-річну фінансову підтримку
Канада надасть Україні багатосекторну 5-річну фінансову підтримку / Фото з відкритих джерел

В уряді Канади прийняли рішення про надання Україні 50 мільйонів доларів щорічно протягом наступних п'яти років.

Про це повідомила служба 112.ua з посиланням на заяву посла України у Канаді Андрія Шевченка.

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Зазначається, що це перший такий масштабний пакет, важливий для України, надання якого ухвалено урядом прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. 

Зафіксовано новий пакет допомоги Україні обсягом у близько 50 мільйонів щорічно упродовж наступних 5 років. Це не враховує масштабної військової місії UNIFIER, яка фінансується з бюджету канадського Міноборони,
– зазначив Андрій Шевченко.

35 мільйонів доларів з цієї суми складає технічну допомогу, 5 мільйонів – гуманітарну допомогу, 10-12 мільйонів – операції у секторі безпеки.

Нагадаємо, що в ході брифінгу Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та Міністра з міжнародного розвитку та франкофонії Канади Марі-Клод Бібо презентували нову програму фінансової підтримки інноваційних проектів. У рамках цієї програми Канада надасть 30 мільйонів доларів на підтримку жіночого підприємництва в Україні.

 

Теги: Новини України Гроші Канада
Джерело: 24 Канал
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