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Канада будет предоставлять Украине по 50 миллионов долларов в течение 5 лет

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Канада предоставит Украине многосекторные 5-летнюю финансовую поддержку
Канада предоставит Украине многосекторные 5-летнюю финансовую поддержку / Фото из открытых источников

В правительстве Канады приняли решение о предоставлении Украине 50 миллионов долларов ежегодно в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщила служба 112.ua со ссылкой на заявление посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

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Отмечается, что это первый такой масштабный пакет, важный для Украины, предоставление которого принято правительством премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Зафиксирован новый пакет помощи Украине объемом около 50 миллионов долларов ежегодно в течение следующих 5 лет. Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского Минобороны,
– отметил Андрей Шевченко.

35 миллионов долларов из этой суммы составляет техническую помощь, 5 миллионов – гуманитарную помощь, 10-12 миллионов – операции в секторе безопасности.

Напомним, что в ходе брифинга первый вице-премьер-министра – Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и Министра по международному развитию и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо презентовали новую программу финансовой поддержки инновационных проектов. В рамках этой программы Канада предоставит 30 миллионов долларов на поддержку женского предпринимательства в Украине.

 

Теги: Деньги Канада Новости Украины
Источник: 24 Канал
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