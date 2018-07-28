Еще одна страна заявила о поддержке целостной Украины

Канада осудила аннексию украинского полуострова Крым и заявила, что "твердо поддерживает народ Украины".

Об этом говорится в заявлении правительства Канады, передает Общественное радио.

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В заявлении отмечается, что аннексировав Крым, Россия нарушила международное право, и ни одна страна не имеет права силой изменять границы других государств.

Канада подтверждает свое неизменное уважение территориальной целостности Украины и осуждает действия, предпринятые Россией для насильственной интеграции Крымского полуострова в Россию, в том числе через открытие моста через Керченский пролив в мае 2018 года,

– говорится в заявлении.

Также в Канаде заявляют об обеспокоенности относительно нарушения прав человека в Крыму. Речь идет об арестах активистов, пытках, задержаниях и исчезновении несогласных.

"Мы призываем к освобождению всех незаконно задержанных украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и осуждены судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем", – заявили в правительстве Канады.

Также в правительстве Канады убеждены, что международное сообщество должно сохранять давление, в том числе через экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины.

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию относительно Крыма, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской.