17:48
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Вєсті.UA. Боротьба Ляшка за президентське крісло. Не шоколадні поради Супрун
Вєсті.UA
21:37, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще одна країна заявила про підтримку цілісної України

425 Читать новость на русском
Канада засудила анексію українського півострова Крим
Канада засудила анексію українського півострова Крим / Фото з відкритих джерел

Канада засудила анексію українського півострова Крим та заявила, що "твердо підтримує народ України".

Про це йдеться у заяві уряду Канади, передає "Громадське радіо".

Читайте також: Україна офіційно зреагувала на Кримську декларацію США

У заяві зазначається, що анексувавши Крим, Росія порушила міжнародне право, і що жодна країна не має права силою змінювати кордони інших держав.

Канада підтверджує своє незмінну повагу до територіальної цілісності України та засуджує дії, вжиті Росією для насильницької інтеграції Кримського півострова в Росію, в тому числі через відкриття мосту через Керченську протоку в травні 2018 року, 
– йдеться у заяві.

Також у Канаді заявляють про занепокоєння щодо порушення прав людини у Криму. Мовиться про арешти активістів, тортури, затримання та зникнення незгодних.

"Ми закликаємо до звільнення всіх незаконно затриманих українських громадян, у тому числі Олега Сенцова, які були вивезені до Росії та засуджені судами, юрисдикцію яких в Криму ми не визнаємо", – заявили в уряді Канади.

Також в уряді Канади переконані, що міжнародне співтовариство повинне зберігати тиск, у тому числі через економічні санкції, доки Росія не почне поважати міжнародне право та суверенітет України.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.

Теги: Анексія Криму Канада Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
Стадія обожнювання. Рейтинг Путіна сягнув рекордного максимуму
 24 червня 2015 , 14:54
Ще одна країна відмовилась висилати дипломатів Росії
 30 березня , 13:22
На міністерському засіданні Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів
16 травня , 13:18
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
 28 листопада 2016 , 20:34
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук