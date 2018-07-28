Ще одна країна заявила про підтримку цілісної України

Канада засудила анексію українського півострова Крим та заявила, що "твердо підтримує народ України".

Про це йдеться у заяві уряду Канади, передає "Громадське радіо".

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У заяві зазначається, що анексувавши Крим, Росія порушила міжнародне право, і що жодна країна не має права силою змінювати кордони інших держав.

Канада підтверджує своє незмінну повагу до територіальної цілісності України та засуджує дії, вжиті Росією для насильницької інтеграції Кримського півострова в Росію, в тому числі через відкриття мосту через Керченську протоку в травні 2018 року,

– йдеться у заяві.

Також у Канаді заявляють про занепокоєння щодо порушення прав людини у Криму. Мовиться про арешти активістів, тортури, затримання та зникнення незгодних.

"Ми закликаємо до звільнення всіх незаконно затриманих українських громадян, у тому числі Олега Сенцова, які були вивезені до Росії та засуджені судами, юрисдикцію яких в Криму ми не визнаємо", – заявили в уряді Канади.

Також в уряді Канади переконані, що міжнародне співтовариство повинне зберігати тиск, у тому числі через економічні санкції, доки Росія не почне поважати міжнародне право та суверенітет України.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.