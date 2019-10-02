Правительство сократило количество таможен с 26 до 16: карта

Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру таможни, согласно которой вместо 26 таможен останется 16. Следующими шагами будет назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юридических лиц и начало перевода людей в регионах.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов отметил, что сокращение числа таможен необходимо для экономии административных расходов, уничтожения коррупции на местах и ​​логистической оптимизации.

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Для чего эти изменения: начало борьбы с "феодализмом", когда каждая таможня – отдельное княжество, со своими правилами, опорой на местного главу ОГА, полицейского, прокурора, СБУ-шника, ГБР-овца,

– сказал Нефедов.

По его словам, в территориальные органы ДМС будут набраны новые честные люди. Часть из них переведут из тех людей, которые работали в старой структуре.



Карта региональных таможен / фото Максима Нефедова​



К слову, ранее руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал 24 каналу о путях борьбы с контрабандой, которая забирает немалые суммы из бюджета Украины. Подробнее – читайте тут.

Что говорит Нефедов о борьбе с контрабандой?​

Руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал, что схем по контрабанде – очень много, и именно поэтому методы борьбы должны быть методами комбинации.



С контрабандой можно бороться следующими способами:

– IT-средства, например, прослеживаемости продукции;

– технические средства: сканеры, автоматические весы, системы распознавания лиц и так далее;

– обмен информацией, чтобы из Польши не выезжали айфоны, а в Украину не приезжала через 20 метров керамическая плитка;

– принятие законодательства о так называемом NCTS – совместный транзит (транзитная декларация, имеет одинаковую ценность для разных стран).