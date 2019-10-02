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      Правительство сократило количество таможен с 26 до 16: карта

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      Формування Держмитниці розпочне повноцінну роботу з листопада
      Формування Держмитниці розпочне повноцінну роботу з листопада / dpsu.gov.ua/

      Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру таможни, согласно которой вместо 26 таможен останется 16. Следующими шагами будет назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юридических лиц и начало перевода людей в регионах.

      Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов отметил, что сокращение числа таможен необходимо для экономии административных расходов, уничтожения коррупции на местах и ​​логистической оптимизации.

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      Для чего эти изменения: начало борьбы с "феодализмом", когда каждая таможня – отдельное княжество, со своими правилами, опорой на местного главу ОГА, полицейского, прокурора, СБУ-шника, ГБР-овца,
      – сказал Нефедов.

      По его словам, в территориальные органы ДМС будут набраны новые честные люди. Часть из них переведут из тех людей, которые работали в старой структуре.

      Карта митниць
      Карта региональных таможен / фото Максима Нефедова​
       

      К слову, ранее руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал 24 каналу о путях борьбы с контрабандой, которая забирает немалые суммы из бюджета Украины. Подробнее – читайте тут.

      Что говорит Нефедов о борьбе с контрабандой?​
      Руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал, что схем по контрабанде – очень много, и именно поэтому методы борьбы должны быть методами комбинации.

      С контрабандой можно бороться следующими способами:
      – IT-средства, например, прослеживаемости продукции;
      – технические средства: сканеры, автоматические весы, системы распознавания лиц и так далее;
      – обмен информацией, чтобы из Польши не выезжали айфоны, а в Украину не приезжала через 20 метров керамическая плитка;
      – принятие законодательства о так называемом NCTS – совместный транзит (транзитная декларация, имеет одинаковую ценность для разных стран).

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Максим Нефедов Бизнес
      Источник: 24 канал
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