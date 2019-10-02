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      Уряд скоротив кількість митниць із 26 до 16: карта

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      Формування Держмитниці розпочне повноцінну роботу з листопада
      Формування Держмитниці розпочне повноцінну роботу з листопада / dpsu.gov.ua/

      Кабінет міністрів України затвердив регіональну структуру митниці, згідно з якою замість 26 митниць залишиться 16. Наступними кроками буде призначення в.о. керівників митниць, реєстрація юридичних осіб та початок переведення людей в регіонах.

      Голова Державної митної служби Максим Нефьодов наголосив, що скорочення кількості митниць необхідне для економії адміністративних витрат, знищення корупції на місцях та логістичної оптимізації.

      Читайте також: Ми приб'ємо "контрабас": Зеленський розповів, коли закінчиться реформа митниці

      Для чого ці зміни: початок боротьби із "феодалізмом", коли кожна митниця — окреме князівство, зі своїми правилами, опорою на місцевих очільників ОДА, поліцейського, прокурора, СБУ-шника, ДБР-івця,
      — сказав Нефьодов.

      За його словами, в територіальні органи ДМС будуть набрані нові чесні люди. Частину з них переведуть з тих людей, які працювали у старій структурі.

      Карта митниць
      Карта регіональних митниць / фото Максима Нефьодова

      До слова, раніше керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів 24 каналу про шляхи боротьби з контрабандою, яка забирає чималі суми з бюджету України. Детальніше – читайте тут.

      Що каже Нефьодов про боротьбу з контрабандою? Керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів, що схем з контрабанди – дуже багато, і саме тому методи боротьби мають бути методами комбінації.

      З контрабандою можна боротися такими способами:
      – IT-засоби, наприклад, простежуваності продукції;
      – технічні засоби: сканери, автоматичні ваги, системи розпізнавання облич і так далі;
      – обмін інформацією, аби з Польщі не виїжджали айфони, а в Україну не приїжджала через 20 метрів керамічна плитка;
      – прийняття законодавства про так зване NCTS – спільний транзит (транзитна декларація, яка має однакову цінність для різних країн).

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Державна митна служба Максим Нефьодов Бізнес
      Джерело: 24 канал
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