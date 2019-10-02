Уряд скоротив кількість митниць із 26 до 16: карта

Кабінет міністрів України затвердив регіональну структуру митниці, згідно з якою замість 26 митниць залишиться 16. Наступними кроками буде призначення в.о. керівників митниць, реєстрація юридичних осіб та початок переведення людей в регіонах.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов наголосив, що скорочення кількості митниць необхідне для економії адміністративних витрат, знищення корупції на місцях та логістичної оптимізації.

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Для чого ці зміни: початок боротьби із "феодалізмом", коли кожна митниця — окреме князівство, зі своїми правилами, опорою на місцевих очільників ОДА, поліцейського, прокурора, СБУ-шника, ДБР-івця,

— сказав Нефьодов.

За його словами, в територіальні органи ДМС будуть набрані нові чесні люди. Частину з них переведуть з тих людей, які працювали у старій структурі.



Карта регіональних митниць / фото Максима Нефьодова

До слова, раніше керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів 24 каналу про шляхи боротьби з контрабандою, яка забирає чималі суми з бюджету України. Детальніше – читайте тут .

Що каже Нефьодов про боротьбу з контрабандою? Керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів, що схем з контрабанди – дуже багато, і саме тому методи боротьби мають бути методами комбінації.



З контрабандою можна боротися такими способами:

– IT-засоби, наприклад, простежуваності продукції;

– технічні засоби: сканери, автоматичні ваги, системи розпізнавання облич і так далі;

– обмін інформацією, аби з Польщі не виїжджали айфони, а в Україну не приїжджала через 20 метрів керамічна плитка;

– прийняття законодавства про так зване NCTS – спільний транзит (транзитна декларація, яка має однакову цінність для різних країн).