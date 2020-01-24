Правительство создало рабочую группу, которая будет заниматься последствиями изменений климата

Для преодоления проблемы последствий изменения климата правительство Украины создало межведомственную рабочую группу в рамках специальной программы "Европейское зеленое соглашение" от Европейской комиссии.

Главными обязанностями этой группы станут охрана здоровья и обеспечение благополучия граждан в связи с последствиями изменений климата. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

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Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения,

– написал премьер.

Он отметил, что в следующий вторник, 28 января, в рамках заседания Совета ассоциации Украина – ЕС будет обсуждаться вопрос сотрудничества с ЕС по Европейской зеленой схеме, ведь Украина хочет присоединиться к Соглашению в качестве полноправного члена уже на этапе формирования задач.

Сообщается, что группу возглавит Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и атлантической интеграции.