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      Уряд створив робочу групу, яка займатиметься наслідками змін клімату

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      Олексій Гончарук / 24 канал

      Для подолання проблеми наслідків зміни клімату уряд України створив міжвідомчу робочу групу в рамках спеціальної програми "Європейська зелена угода" від Європейської комісії.

      Головними обов'язками цієї групи стануть охорона здоров'я та забезпечення добробуту громадян в зв'язку з наслдіками змін клімату. Про це повідомив голова уряду Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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      Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів у рамках Паризької угоди,
      – написав прем'єр.

      Він зазначив, що наступного вівторка, 28 січня, в рамках засідання Ради асоціації Україна – ЄС обговорюватиметься питання співпраці із ЄС за Європейською зеленою схемою, адже Україна хоче долучитися до Угоди як повноправний член вже на етапі формування завдань.

      Повідомляється, що групу очолить Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та атлантичної інтеграції.

       

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      Теги: Новини України Олексій Гончарук Екологія клімат Кабінет Міністрів України
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