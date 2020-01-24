Уряд створив робочу групу, яка займатиметься наслідками змін клімату
Для подолання проблеми наслідків зміни клімату уряд України створив міжвідомчу робочу групу в рамках спеціальної програми "Європейська зелена угода" від Європейської комісії.
Головними обов'язками цієї групи стануть охорона здоров'я та забезпечення добробуту громадян в зв'язку з наслдіками змін клімату. Про це повідомив голова уряду Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
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Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів у рамках Паризької угоди,
– написав прем'єр.
Він зазначив, що наступного вівторка, 28 січня, в рамках засідання Ради асоціації Україна – ЄС обговорюватиметься питання співпраці із ЄС за Європейською зеленою схемою, адже Україна хоче долучитися до Угоди як повноправний член вже на етапі формування завдань.
Повідомляється, що групу очолить Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та атлантичної інтеграції.