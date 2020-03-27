Правительство урезает бюджет: эксперт сказал, на чем экономить опасно
Пока кредита МВФ нет, правительство хочет урезать госбюджет. Под наибольшим ударом – культура, образование и местные выборы. Все делается для спасения страны от кризиса, вызванного распространением коронавируса. Но эти предложения пока не находят поддержки в парламенте.
На чем экономить нельзя
► Наука
Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в комментарии 24 каналу рассказал, что опасно экономить на науке, а особенно медицинской.
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"Если говорить о науке, на ней очень опасно экономить, потому что то, что мы сегодня видим сегодня, в частности с медицинскими исследованиями, – это тоже одно из последствий того, что у нас недофинансировалась наука", – пояснил он.
► Местные общины
Угрожающе также экономить на местных общинах. Именно на них, по мнению экспертов, возложена основная ответственность по противодействию коронавирусу и его последствиям на местах. Тем более, они уже потеряли поступления от единого налога.
Где можно сэкономить
► Местные выборы
Местные выборы, с точки зрения децентрализации, все же было бы уместнее перенести.
Заторможены процессы, которые должны сопровождать административно-территориальную реформу. Поэтому на этом этапе, мне кажется, что правильнее было бы все-таки отсрочить проведение местных выборов на весну 2021 года,
– отметил Жалило.
Эксперты также отмечают, что вместо урезания бюджета можно было бы подумать о переносе этих расходов на вторую половину года и сэкономить на другом.
► Инфраструктурные проекты
"В бюджете, конечно, были запасы, которые мы можем сейчас сокращать, – это, в частности, касается крупных инфраструктурных проектов", – пояснил экономист Глеб Вишливский.
Расходы на Укравтодор, кстати, правительство предлагало сократить на почти 20 миллиардов. Сейчас все страны в условиях пандемии увеличивают дефицит бюджета – и это нормально, но если в более развитых странах есть инвесторы, у нас их маловато.
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"Здесь критически важно уже иметь сотрудничество с Международным валютным фондом, потому что без этого сотрудничества мы не найдем нигде ресурсов для того, чтобы перекрыть этот дефицит бюджета", – добавил экономист Сергей Фурса.
Что известно об урезании бюджета
В Министерстве финансов подготовили ряд законопроектов об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. Правительство планирует создать Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с эпидемией коронавируса. Однако большинство депутатов этим недовольны.
Парламентариев настораживает то, что деньгами планирует распоряжаться только Кабинет Министров, а это всегда коррупционный риск. Кроме этого, правительство хочет экономить на важных сферах жизни страны:
- полностью урезать программы развития образования;
- отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
- уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
- урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью;
- сократить бюджет Министерства развития общин и территорий.
Урезание бюджета / Инфографика 24 канала
Новую версию поправок в бюджет 2020 теперь будет нарабатывать Антикризисный штаб под руководством премьер-министра. В его состав вошли представители всех фракций и групп. Затем эти предложения уже вынесут на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании.