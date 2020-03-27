Правительство урезает бюджет: эксперт сказал, на чем экономить опасно

Пока кредита МВФ нет, правительство хочет урезать госбюджет. Под наибольшим ударом – культура, образование и местные выборы. Все делается для спасения страны от кризиса, вызванного распространением коронавируса. Но эти предложения пока не находят поддержки в парламенте.

На чем экономить нельзя

► Наука

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в комментарии 24 каналу рассказал, что опасно экономить на науке, а особенно медицинской.

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"Если говорить о науке, на ней очень опасно экономить, потому что то, что мы сегодня видим сегодня, в частности с медицинскими исследованиями, – это тоже одно из последствий того, что у нас недофинансировалась наука", – пояснил он.

► Местные общины

Угрожающе также экономить на местных общинах. Именно на них, по мнению экспертов, возложена основная ответственность по противодействию коронавирусу и его последствиям на местах. Тем более, они уже потеряли поступления от единого налога.

Где можно сэкономить

► Местные выборы

Местные выборы, с точки зрения децентрализации, все же было бы уместнее перенести.

Заторможены процессы, которые должны сопровождать административно-территориальную реформу. Поэтому на этом этапе, мне кажется, что правильнее было бы все-таки отсрочить проведение местных выборов на весну 2021 года,

– отметил Жалило.

Эксперты также отмечают, что вместо урезания бюджета можно было бы подумать о переносе этих расходов на вторую половину года и сэкономить на другом.

► Инфраструктурные проекты

"В бюджете, конечно, были запасы, которые мы можем сейчас сокращать, – это, в частности, касается крупных инфраструктурных проектов", – пояснил экономист Глеб Вишливский.

Расходы на Укравтодор, кстати, правительство предлагало сократить на почти 20 миллиардов. Сейчас все страны в условиях пандемии увеличивают дефицит бюджета – и это нормально, но если в более развитых странах есть инвесторы, у нас их маловато.

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"Здесь критически важно уже иметь сотрудничество с Международным валютным фондом, потому что без этого сотрудничества мы не найдем нигде ресурсов для того, чтобы перекрыть этот дефицит бюджета", – добавил экономист Сергей Фурса.

Что известно об урезании бюджета

В Министерстве финансов подготовили ряд законопроектов об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. Правительство планирует создать Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с эпидемией коронавируса. Однако большинство депутатов этим недовольны.

Парламентариев настораживает то, что деньгами планирует распоряжаться только Кабинет Министров, а это всегда коррупционный риск. Кроме этого, правительство хочет экономить на важных сферах жизни страны:

полностью урезать программы развития образования;

отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;

уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;

урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью;

сократить бюджет Министерства развития общин и территорий.



Урезание бюджета / Инфографика 24 канала

Новую версию поправок в бюджет 2020 теперь будет нарабатывать Антикризисный штаб под руководством премьер-министра. В его состав вошли представители всех фракций и групп. Затем эти предложения уже вынесут на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании.