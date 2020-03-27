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      Правительство урезает бюджет: эксперт сказал, на чем экономить опасно

      - Читати новину українською

      Пока кредита МВФ нет, правительство хочет урезать госбюджет. Под наибольшим ударом – культура, образование и местные выборы. Все делается для спасения страны от кризиса, вызванного распространением коронавируса. Но эти предложения пока не находят поддержки в парламенте.

      На чем экономить нельзя

      ► Наука

      Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в комментарии 24 каналу рассказал, что опасно экономить на науке, а особенно медицинской.

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      "Если говорить о науке, на ней очень опасно экономить, потому что то, что мы сегодня видим сегодня, в частности с медицинскими исследованиями, – это тоже одно из последствий того, что у нас недофинансировалась наука", – пояснил он.

      ► Местные общины

      Угрожающе также экономить на местных общинах. Именно на них, по мнению экспертов, возложена основная ответственность по противодействию коронавирусу и его последствиям на местах. Тем более, они уже потеряли поступления от единого налога.

      Где можно сэкономить

      ► Местные выборы

      Местные выборы, с точки зрения децентрализации, все же было бы уместнее перенести.

      Заторможены процессы, которые должны сопровождать административно-территориальную реформу. Поэтому на этом этапе, мне кажется, что правильнее было бы все-таки отсрочить проведение местных выборов на весну 2021 года,
      – отметил Жалило.

      Эксперты также отмечают, что вместо урезания бюджета можно было бы подумать о переносе этих расходов на вторую половину года и сэкономить на другом.

      ► Инфраструктурные проекты

      "В бюджете, конечно, были запасы, которые мы можем сейчас сокращать, – это, в частности, касается крупных инфраструктурных проектов", – пояснил экономист Глеб Вишливский.

      Расходы на Укравтодор, кстати, правительство предлагало сократить на почти 20 миллиардов. Сейчас все страны в условиях пандемии увеличивают дефицит бюджета – и это нормально, но если в более развитых странах есть инвесторы, у нас их маловато.

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      "Здесь критически важно уже иметь сотрудничество с Международным валютным фондом, потому что без этого сотрудничества мы не найдем нигде ресурсов для того, чтобы перекрыть этот дефицит бюджета", – добавил экономист Сергей Фурса.

      Что известно об урезании бюджета

      В Министерстве финансов подготовили ряд законопроектов об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. Правительство планирует создать Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с эпидемией коронавируса. Однако большинство депутатов этим недовольны.

      Парламентариев настораживает то, что деньгами планирует распоряжаться только Кабинет Министров, а это всегда коррупционный риск. Кроме этого, правительство хочет экономить на важных сферах жизни страны:

      • полностью урезать программы развития образования;
      • отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
      • уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
      • урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью;
      • сократить бюджет Министерства развития общин и территорий.


      Урезание бюджета / Инфографика 24 канала

      Новую версию поправок в бюджет 2020 теперь будет нарабатывать Антикризисный штаб под руководством премьер-министра. В его состав вошли представители всех фракций и групп. Затем эти предложения уже вынесут на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании.

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      27 марта
      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Местные выборы 2020 Новости учебы Деньги Кабинет Министров Украины
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