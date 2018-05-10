Правительство утвердило 6 решений в пользу бизнеса

Кабинет Министров одобрил ряд важных решений для упрощения условий работы бизнеса, разработанных МЭРТ совместно с BRDO, в рамках “дерегуляционного дня” 10 мая.

Одно из основных принятых решений направлено на внедрение риск-ориентированного подхода в деятельности инспекционных органов. Так, утверждение методик разработки критериев оценки риска и унифицированных форм актов проверки предприятий позволит реально оценить степень риска субъектов хозяйствования и внедрить прозрачные правила контроля бизнеса.

Это важный практический шаг в реформировании системы надзора и контроля. Риск-ориентированный подход в деятельности инспекционных органов позволяет сфокусироваться на предупреждении нарушений, а не на наказании, так делает весь цивилизованный мир. Основой для этого является именно оценка рисков,

– пояснил председатель BRDO Алексей Гончарук.

Внедрение подхода позволит, в частности:

• Создать мощную аналитическую систему на базе полноценной статистики.

• Точнее оценить степень риска деятельности субъектов хозяйствования и сфокусироваться на проверках наиболее рисковых.

• Создать возможность для бизнеса оценивать качество работы инспектора и нагрузки от регулирования.

• Обеспечить потребителей информацией о степени риска конкретного субъекта.

Вторым важным решением стало принятие Концепции реформирования института саморегулирования в Украине. Документ закладывает основу для внедрения целостной государственной политики по этим направлением и привлечения представителей профессиональной деятельности к регулированию соответствующих рынков.

Министры также поддержали имплементацию "Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2020 года", что улучшит доступ МСП к информационным и финансовым ресурсам, а также уменьшит регуляторную нагрузку на бизнес.

Кроме того, правительство отменило обязательное применение печатей в сфере торговли, что до сих пор оставалось действующим из-за несоответствия отдельных постановлений. В частности, в сферах ремонта бытовой техники, розничной торговли алкогольными напитками и торговли нефтепродуктами. Также поддержаны решения, направленные на возрождение украинского авиастроения и актуализацию актов в сфере строительства.

С презентацией по данным решениям можно ознакомиться на сайте BRDO.