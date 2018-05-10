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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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Уряд ухвалив 6 рішень на користь бізнесу

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Ведення бізнесу спростили ще на кілька пунктів
Ведення бізнесу спростили ще на кілька пунктів / BRDO

Кабінет Міністрів схвалив низку важливих рішень для спрощення умов роботи бізнесу, розроблених МЕРТ спільно з BRDO, в рамках “дерегуляційного дня” 10 травня.

Одне з основних прийнятих рішень спрямоване на впровадження ризик-орієнтованого підходу у діяльності інспекційних органів. Так, затвердження методик розробки критеріїв оцінки ризику та уніфікованих форм актів перевірки підприємств дозволить реально оцінити ступінь ризику суб’єктів господарювання та запровадити прозорі правила контролю бізнесу.

Це важливий практичний крок у реформуванні системи нагляду і контролю. Ризик-орієнтований підхід в діяльності інспекційних органів дозволяє сфокусуватися на попередженні порушень, а не на покаранні, так робить увесь цивілізований світ. Основою для цього є саме оцінка ризиків,
– пояснив голова BRDO Олексій Гончарук.

Впровадження підходу дасть змогу, зокрема:

  • Створити потужну аналітичну систему на базі повноцінної статистики.
  • Точніше оцінити ступінь ризику діяльності суб’єктів господарювання та сфокусуватися на перевірках найбільш ризикових.
  • Створити можливість для бізнесу оцінювати якість роботи інспектора та навантаження від регулювання.
  • Забезпечити споживачів інформацією про ступінь ризику конкретного суб’єкта.

Другим важливим рішенням стало прийняття Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні. Документ закладає основу для запровадження цілісної державної політики за цим напрямком та залучення представників професійної діяльності до регулювання відповідних ринків.

Міністри також підтримали імплементацію "Стратегії розвитку малого й середнього бізнесу до 2020 року", що покращить доступ МСП до інформаційних та фінансових ресурсів, а також зменшить регуляторне навантаження на бізнес.

Крім того, уряд скасував обов’язкове застосування печаток у сфері торгівлі, що досі залишалось чинним через невідповідність окремих постанов. Зокрема, у сферах ремонту побутової техніки, роздрібної торгівлі алкогольними напоями та торгівлі нафтопродуктами. Також підтримані рішення, спрямовані на відродження українського авіабудування та актуалізацію актів у сфері будівництва.

З презентацією за даними рішеннями можна ознайомитися на сайті BRDO.

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Кабінет Міністрів України Бізнес
Джерело: 24 Канал
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