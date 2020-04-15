Правительство утвердило планы децентрализации в трех областях: детали
Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы по децентрализации. Они будут касаться Харьковской, Николаевской и Житомирской областей.
Правительство продолжает реформу децентрализации, которая остается одним из ключевых элементов развития страны, отметил в своем телеграме премьер-министр Денис Шмыгаль.
К слову Реформа децентрализации: Шмыгаль заверил, что люди не потеряют работу из-за сокращения
Перед этим мы провели много раундов переговоров с органами местного самоуправления, народными депутатами, экспертами и обществом,
– рассказал премьер.
По его словам, перспективные планы станут основой административно-территориального устройства базового уровня в этих областях.
"Цель правительства – создание способных общин, которые будут иметь качественные сервисные услуги, в частности в сферах образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства", – заявил Денис Шмыгаль.
Что известно о децентрализации?Реформа децентрализации в Украине началась еще в 2014 году. Ее ключевыми идеологами были сперва пятый президент Петр Порошенко, а впоследствии и премьер Владимир Гройсман вместе со своим правительством.
Суть децентрализации в Украине заключается в передаче части властных полномочий и денег государственного бюджета напрямую в регионы.
Если простыми словами, децентрализация предусматривает создание сети ОТО, подвластных Киеву, но со своими полномочиями, влиянием на общественно-политические процессы и деньгами.
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