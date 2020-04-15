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      Уряд затвердив плани децентралізації у трьох областях: деталі

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      Уряд затвердив перспективні плани децентралізації / kmu.gov.ua

      Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани щодо децентралізації. Вони стосуватимуться Харківської, Миколаївської та Житомирської областей.

      Уряд продовжує реформу децентралізації, яка залишається одним з ключових елементів розбудови країни, наголосив у своєму телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

      До слова Реформа децентралізації: Шмигаль запевнив, що люди не втратять роботу через скорочення

      Перед цим ми провели багато раундів переговорів з органами місцевого самоврядування, народними депутатами, експертами та суспільством,
      – розповів прем'єр.

      За його словами, перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня у цих областях.

      "Мета уряду – створення спроможних громад, які матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сферах освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства", – заявив Денис Шмигаль.

      Що відомо про децентралізацію?Реформа децентралізації в Україні розпочалася ще у 2014 році. Її ключовими ідеологами були спершу п'ятий президент Петро Порошенко, а згодом і прем'єр Володимир Гройсман разом зі своїм урядом.

      Суть децентралізації в Україні полягає у передачі частини владних повноважень та грошей державного бюджету напряму у регіони.

      Якщо простими словами, децентралізація передбачає створення мережі ОТГ, підвладних Києву, але зі своїми повноваженнями, впливом на суспільно-політичні процеси і грошима.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Денис Шмигаль Децентралізація Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
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