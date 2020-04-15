Уряд затвердив плани децентралізації у трьох областях: деталі
Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани щодо децентралізації. Вони стосуватимуться Харківської, Миколаївської та Житомирської областей.
Уряд продовжує реформу децентралізації, яка залишається одним з ключових елементів розбудови країни, наголосив у своєму телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
До слова Реформа децентралізації: Шмигаль запевнив, що люди не втратять роботу через скорочення
Перед цим ми провели багато раундів переговорів з органами місцевого самоврядування, народними депутатами, експертами та суспільством,
– розповів прем'єр.
За його словами, перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня у цих областях.
"Мета уряду – створення спроможних громад, які матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сферах освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства", – заявив Денис Шмигаль.
Що відомо про децентралізацію?Реформа децентралізації в Україні розпочалася ще у 2014 році. Її ключовими ідеологами були спершу п'ятий президент Петро Порошенко, а згодом і прем'єр Володимир Гройсман разом зі своїм урядом.
Суть децентралізації в Україні полягає у передачі частини владних повноважень та грошей державного бюджету напряму у регіони.
Якщо простими словами, децентралізація передбачає створення мережі ОТГ, підвладних Києву, але зі своїми повноваженнями, впливом на суспільно-політичні процеси і грошима.
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