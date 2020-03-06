22:41
6 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мусульмани проти конституції РФ. Термінатор по-російськи
      Вєсті Кремля
      20:52, сьогодні
      Вєсті.UA: 8 негритят Зеленського. Шмигаль вляпався у мокру справу
      Вєсті.UA
      20:24, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Реформа децентралізації: Шмигаль запевнив, що люди не втратять роботу через скорочення

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / Фейсбук Дениса Шмигаля

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував скорочення чиновників обласних і районних адміністрацій. За його словами, це має допомогти у боротьбі з бюрократією.

      Він запевнив, що люди не втратять роботу, а перейдуть працювати у новостворені органи управління місцевими громадами. Про це глава уряду заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

      Актуально Реформу децентралізації можуть провести до місцевих виборів: плани "Слуги народу"

      На думку Дениса Шмигаля, ця реформа сьогодні найбільш підтримувана серед населення України.

      Відстань між людиною і владою має бути короткою. Буде один голова громади, у нього гроші, його обирає громада. Громада з нього питає,
      – пояснив Шмигаль.

      Що таке децентралізація?Це передача повноважень і фінансів від державної влади до людей – органам місцевого самоврядування. Реформа децентралізації передбачає, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати усі місцеві питання та нести за це відповідальність.

      Законопроєкт про децентралізацію: основне

      • Введення інституту префектів. Він мав би почати роботу після ліквідації місцевих держадміністрацій та набрання чинності відповідних змін до Конституції.
      • Передбачалося, що префекти діятимуть у кожному районі та області. Для організації роботи префекта створюються секретаріати префектів.
      • Опоненти такого вигляду реформи децентралізації заявляють, що вона може ще більше посилити президентську вертикаль влади. Тобто відбудеться зворотній ефект – централізація. 
      • Наразі відповідний законопроєкт відкликаний з парламенту на доопрацювання.

      Важливо!  19 грудня 2019 року міські, селищні, сільські голови, голови об'єднаних територіальних громад та експерти з питань децентралізації влади і місцевого самоврядування зробили спільну заяву з приводу реєстрації у Верховній Раді законопроєкту про внесення змін до Конституції України. Одним із головних прохань у зверненні стало створення відкритого майданчика, де всі зацікавлені сторони зможуть висловити аргументовані позиції.

      Чим займатиметься інститут префектів?Установи, які замінять держадміністрації. Префектів призначатиме Президент. Вони наглядатимуть за дотриманням законів на місцях та видаватимуть власні акти, обов'язкові для виконання. У разі необхідності – навіть зупинятимуть рішення місцевої влади.

      Префекти формуватимуть свої офіси (фактично – замість адміністрацій). Обіймати посаду зможуть лише три роки і не більше одного терміну, весь цей час префект підконтрольний і підзвітний главі держави і уряду.

      Коронавірус в Росії: зафіксували ще 6 випадків
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Денис Шмигаль Новий уряд Шмигаля Децентралізація Реформи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:16 Головні новини 6 березня: "коронавірус в Раді", вода для Криму
      Вероніка Климська
      сьогодні , 22:00 Хто перший кине в мене камінь?
      Дмитро Кулеба
      27 лютого , 17:16 Історії успіху підприємців: як просто створити незабутній подарунок
      Віктор Терешков
      сьогодні , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      сьогодні , 19:40 Не можуть дозволити відкриту війну: чому Ердоган та Путін вирішили домовлятися
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук