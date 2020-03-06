Реформа децентралізації: Шмигаль запевнив, що люди не втратять роботу через скорочення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував скорочення чиновників обласних і районних адміністрацій. За його словами, це має допомогти у боротьбі з бюрократією.

Він запевнив, що люди не втратять роботу, а перейдуть працювати у новостворені органи управління місцевими громадами. Про це глава уряду заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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На думку Дениса Шмигаля, ця реформа сьогодні найбільш підтримувана серед населення України.

Відстань між людиною і владою має бути короткою. Буде один голова громади, у нього гроші, його обирає громада. Громада з нього питає,

– пояснив Шмигаль.

Що таке децентралізація?Це передача повноважень і фінансів від державної влади до людей – органам місцевого самоврядування. Реформа децентралізації передбачає, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати усі місцеві питання та нести за це відповідальність.

Законопроєкт про децентралізацію: основне

Введення інституту префектів. Він мав би почати роботу після ліквідації місцевих держадміністрацій та набрання чинності відповідних змін до Конституції.

Передбачалося, що префекти діятимуть у кожному районі та області. Для організації роботи префекта створюються секретаріати префектів.

Опоненти такого вигляду реформи децентралізації заявляють, що вона може ще більше посилити президентську вертикаль влади. Тобто відбудеться зворотній ефект – централізація.

Наразі відповідний законопроєкт відкликаний з парламенту на доопрацювання.

Важливо! 19 грудня 2019 року міські, селищні, сільські голови, голови об'єднаних територіальних громад та експерти з питань децентралізації влади і місцевого самоврядування зробили спільну заяву з приводу реєстрації у Верховній Раді законопроєкту про внесення змін до Конституції України. Одним із головних прохань у зверненні стало створення відкритого майданчика, де всі зацікавлені сторони зможуть висловити аргументовані позиції.

Чим займатиметься інститут префектів ?Установи, які замінять держадміністрації. Префектів призначатиме Президент. Вони наглядатимуть за дотриманням законів на місцях та видаватимуть власні акти, обов'язкові для виконання. У разі необхідності – навіть зупинятимуть рішення місцевої влади.



Префекти формуватимуть свої офіси (фактично – замість адміністрацій). Обіймати посаду зможуть лише три роки і не більше одного терміну, весь цей час префект підконтрольний і підзвітний главі держави і уряду.