Децентралізація в Україні: чим небезпечне запровадження інституту префектів

Опоненти децентралізації наголошують, що вона може ще більше посилити президентську вертикаль влади. Тобто відбудеться зворотній ефект – централізація.

Для того аби зрозуміти суть реформи, варто у першу чергу з’ясувати які функції виконують державні адміністрації, котрі планують ліквідувати.

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Розпочнімо з того, що необхідно розділити органи місцевого самоврядування й держадміністрації. Це зовсім різні вертикалі влади. Адміністрації відносять до органів виконавчої влади на місцях, тобто по-суті це представництво центральної влади, уряду, в регіоні.

Місцеве ж самоврядування це влада, яку обирають в конкретній територіально-адміністративній одинці – міські голови або як їх ще називають – мери та місцеві ради, наприклад Київрада чи Львівська міська рада.

Які основні функції виконують держадміністрації? Слідкують за дотриманням Конституції, законів та інших нормативно-правових актів. Виконують державні та регіональні програми соціально-економічного та культурного розвитку. Готують й виконують бюджети. Звітують за використання коштів. Взаємодіють з органами місцевого самоврядування.

Децентралізація передбачає передачу більшості цих функцій громадам та їх представницьким органам.

Але оскільки у держави має бути одна політика, яка застосовується на всій її території, на самоплив місцеву владу лишати не будуть – функцію державного контролю, за цією реформою, виконуватимуть префекти.

Хто такі префекти?

Реформи завжди супроводжуються критикою, адже людина частіше всього не хоче сприймати щось нове. От і децентралізацію Порошенка, а тепер й Зеленського, який вирішив продовжити цю реформу, нищівно критикують. Чому? Зупинимось знову таки на префектах.

Опоненти децентралізації наголошують, що вона може ще більше посилити президентську вертикаль влади. Тобто відбудеться зворотній ефект – централізація.

Зокрема в Асоціації міст України, яка об’єднує 833 територіальні громади, вважають, що префекти насправді будуть створювати тиск на місцеве самоврядування, оскільки їх повноваження можуть трактуватися доволі широко, бо у законі вони не прописані достатньо чітко.

Префект може зупинити дію будь-якого акту місцевої влади, який не відповідає Конституції або закону. Одночасно з блокуванням, він подає позов до суду. Там вирішують, прав префект чи ні.

Норма з першого погляду нібито правильна, але давайте згадаємо яку систему правосуддя ми маємо в Україні. Будь-який продажний суддя, а такого знайти можна у любому приміщенні суду, зможе вирішити спір так, як того побажають корупціонери.

Очевидно, що реформа децентралізації повинна проводитись одночасно з реформою судів.

Але повернемось до повноважень префекта.

До прикладу, якщо акт місцевого самоврядування, який зупиняє префект, не відповідає Конституції та при тому загрожує суверенітету країни, її цілісності або несе загрозу безпеці, порядок дій буде таким: президент своїм указом зупиняє акт та робить по ньому подання до Конституційного суду, а там протягом семи днів мусять зробити висновки.

Тим часом президент тимчасово зупиняє повноваження голови громади, ради громади, окружної або обласної ради. Замість них місцеву владу реалізує тимчасовий державний уповноважений.

Якщо КСУ визнає акт органу місцевої влади конституційним - все повертається на круги своя. Якщо визнає неконституційним, президент дає подання до Верховної Ради, і та припиняє повноваження голови громади, ради громади, окружної або обласної ради. Там призначають перевибори.

Для того аби зменшити можливість корупції при новій системі префектур, експерти радять конкретизувати їх повноваження.

Аби префект не перетворювався на чергового губернатора, необхідно чіткіше виписати їх повноваження і щоб вони носили лише контрольний характер,

– зауважив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Чим префект буде відрізнятися від голови ОДА?

Голова ОДА представляє і реалізує виконавчу владу в області, а префект представляє державу. Його основна функція – слідкувати за законністю рішень органів місцевого самоврядування.

Префекти формуватимуть свої офіси (фактично – замість адміністрацій). Призначати префекта буде президент за погодженням з урядом. Обіймати посаду префект може лише 3 роки і не більше одного терміну, весь цей час він підконтрольний і підзвітний главі держави і Кабміну.

Документ було підготовлено без залучення органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, експертного середовища, науковців, а запропоновані зміни до Конституції не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування, – зазначається у повідомленні Асоціації.

Там пропонують створити відкритий майданчик для обговорення проекту змін до Конституції.

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