Децентрализация в Украине: чем опасно введение института префектов

Оппоненты децентрализации отмечают, что она может еще больше усилить президентскую вертикаль власти. То есть произойдет обратный эффект – централизация.

Для того чтобы понять суть реформы, стоит в первую очередь выяснить какие функции выполняют государственные администрации, которые планируют ликвидировать.

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Начнем с того, что необходимо разделить органы местного самоуправления и госадминистрации. Это совершенно разные вертикали власти. Администрации относят к органам исполнительной власти на местах, то есть по сути это представительство центральной власти, правительства, в регионе.

Местное же самоуправление это власть, которую выбирают в конкретной территориально-административной единице – городские головы или как их еще называют – мэры и местные советы, например Киевсовет или Львовский городской совет.

Какие основные функции выполняют госадминистрации?Следят за соблюдением Конституции, законов и других нормативно-правовых актов. Выполняют государственные и региональные программы социально-экономического и культурного развития. Готовят и выполняют бюджеты. Отчитываются за использование средств. Взаимодействуют с органами местного самоуправления.

Децентрализация предполагает передачу большинства этих функций общинам и их представительным органам.

Но поскольку у государства должна быть одна политика, которая применяется на всей ее территории, на самотек местные власти оставлять не будут – функцию государственного контроля за этой реформой, будут выполнять префекты.

Кто такие префекты?

Реформы всегда сопровождаются критикой, ведь человек чаще всего не хочет воспринимать что-то новое. Вот и децентрализацию Порошенко, а теперь и Зеленского, который решил продолжить эту реформу, сокрушительно критикуют. Почему? Остановимся опять таки на префектах.

Оппоненты децентрализации отмечают, что она может еще больше усилить президентскую вертикаль власти. То есть произойдет обратный эффект – централизация.

В частности, в Ассоциации городов Украины, которая объединяет 833 территориальные общины, считают, что префекты на самом деле будут создавать давление на местное самоуправление, поскольку их полномочия могут трактоваться довольно широко, так в законе они не прописаны достаточно четко.

Префект может приостановить действие любого акта местной власти, который не соответствует Конституции или закону. Одновременно с блокировкой, он подает иск в суд. Там решают, прав префект или нет.

Норма с первого взгляда якобы правильная, но давайте вспомним какую систему правосудия мы имеем у нас в Украине. Любой продажный судья, а такого найти можно в любом помещении суда, сможет решить спор так, как того пожелают коррупционеры.

Очевидно, что реформа децентрализации должна проводиться одновременно с реформой судов.

Но вернемся к полномочиям префекта.

К примеру, если акт местного самоуправления, который останавливает префект, не соответствует Конституции и при том угрожает суверенитету страны, ее целостности или несет угрозу безопасности, порядок действий будет следующим: президент своим указом останавливает акт и делает по нему представление в Конституционный суд, а там в течение семи дней должны сделать выводы.

Между тем президент временно останавливает полномочия председателя общины, совета общины, окружной или областного совета. Вместо них местные власти реализует временный государственный уполномоченный.

Если КСУ признает акт органа местной власти конституционным – все возвращается на круги своя. Если признает неконституционным, президент дает представление в Верховную Раду, и та прекращает полномочия председателя общины, совета общины, окружной или областного совета. Там назначают перевыборы.

Для того чтобы уменьшить возможность коррупции при новой системе префектур, эксперты советуют конкретизировать их полномочия.

Чтобы префект не превращался в очередной губернатора, необходимо четко выписать их полномочия и чтобы они носили только контрольный характер,

– заметил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Чем префект будет отличаться от председателя ОГА?

Председатель ОГА представляет и реализует исполнительную власть в области, а префект представляет государство. Его основная функция – следить за законностью решений органов местного самоуправления.

Префекты будут формировать свои офисы (фактически – вместо администраций). Назначать префекта будет президент по согласованию с правительством. Занимать должность префект может только 3 года и не более одного срока, все это время он подконтролен и подотчетен главе государства и Кабмину.

Документ был подготовлен без привлечения органов местного самоуправления, их ассоциаций, экспертной среды, научных работников, а предложенные изменения в Конституцию не соответствуют Европейской хартии местного самоуправления, – отмечается в сообщении Ассоциации.

Там предлагают создать открытую площадку для обсуждения проекта изменений в Конституцию.

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