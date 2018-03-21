Правительство утвердило программу развития автодорог на 4 года: что она предусматривает

В среду, 21 марта, Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству совершенно системно. У нас задача – не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты", – заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

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Засідання Уряду: нових відремонтованих доріг в Україні буде все більше і більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва абсолютно системно. У нас завдання - не кілометри, а щоб вони повністю з’єднували населені пункти. pic.twitter.com/Q3NqG2zMFy — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.

"Вводим контроль качества дорог. Некоторые новопостроенные дороги уже имеют повреждения. Кто сделал халтуру – будет исправлять ошибки за свой счет. Мы ввели 5-10-летнюю гарантию на качество дорог. В соглашениях уже сейчас появляются гарантийные условия, которые нужно выполнять подрядчикам", – добавил Гройсман.

Отметим, что за 5 лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 миллиардов гривен. По словам руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, за этот период планируется эффективно соединить дорогами все областные центры Украины.

Одним из ключевых проектов программы является Go Highway – транснациональный транспортный коридор, в рамках которого планируется соединить украинские черноморские порты "Николаев" и "Одесса" с польским "Гданьском" на Балтийском море.