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Правительство утвердило программу развития автодорог на 4 года: что она предусматривает

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Кабмин утвердил программу развития автодорог на 2018-2022 годы
Кабмин утвердил программу развития автодорог на 2018-2022 годы / Иллюстративное фото

В среду, 21 марта, Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству совершенно системно. У нас задача – не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты", – заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Вводим контроль качества дорог. Некоторые новопостроенные дороги уже имеют повреждения. Кто сделал халтуру – будет исправлять ошибки за свой счет. Мы ввели 5-10-летнюю гарантию на качество дорог. В соглашениях уже сейчас появляются гарантийные условия, которые нужно выполнять подрядчикам", – добавил Гройсман.

Отметим, что за 5 лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 миллиардов гривен. По словам руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, за этот период планируется эффективно соединить дорогами все областные центры Украины.

Одним из ключевых проектов программы является Go Highway – транснациональный транспортный коридор, в рамках которого планируется соединить украинские черноморские порты "Николаев" и "Одесса" с польским "Гданьском" на Балтийском море.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Госслужба автодорог Владимир Гройсман Дороги
Источник: 24 Канал
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