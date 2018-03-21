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Український уряд затвердив програму розвитку автодоріг на 4 роки: що вона передбачає

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Кабмін затвердив програму розвитку автодоріг на 2018-2022 роки
Кабмін затвердив програму розвитку автодоріг на 2018-2022 роки / Ілюстративне фото

В середу, 21 березня, Кабінет міністрів України н своєму засіданні затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Нових відремонтованих доріг в Україні буде все більше і більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва абсолютно системно. У нас завдання – не кілометри, а щоб вони повністю з'єднували населені пункти", – заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Запроваджуємо контроль якості доріг. Деякі новозбудовані дороги вже мають пошкодження. Хто зробив халтуру, виправлятиме помилки за свій рахунок. Ми ввели 5-10-річну гарантію на якість доріг. В угодах вже зараз з'являються гарантійні умови, які потрібно виконувати підрядникам", – додав Гройсман.

Зазначимо, що за 5 років з різних джерел на дороги планується скерувати близько 300 мільярдів гривень. За словами керівника "Укравтодору" Славоміра Новака, за цей період планується ефективно з’єднати дорогами всі обласні центри України.

Один з ключових проектів програми є Go Highway – транснаціональний транспортний коридор, в межах якого планується з'єднати українські чорноморські порти "Миколаїв" та "Одеса" з польським "Гданськом" на Балтійському морі.

Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Держслужба автодоріг Володимир Гройсман Дороги
Джерело: 24 Канал
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