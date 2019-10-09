Правительство уволило руководителя "Украэроруха"

Кабинет министров Украины уволил временно исполняющего обязанности директора Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины Александра Доценко. Он работал на этой должности с июня 2019 года.

Это кадровое решение приняли в ходе сегодняшнего заседания правительства. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

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Доценко был назначен временно исполняющим обязанности директора "Украэроруха" в начале июня 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя директора по управлению активами предприятия.

Что известно о коррупционных скандалах в "Украэрорухе"?

В августе детективы НАБУ провели обыски в помещениях "Украэроруха" и по месту жительства руководства госпредприятия. Следственные действия проводились в рамках расследования возможного злоупотребления должностных лиц, которые перечислили более 400 миллионов гривен госпредприятия на счетах неплатежеспособного "Платинум Банк". Сотрудничество Украэроруха и "Платинум Банка" началась еще в 2014 году. Именно тогда банку были перечислены первые 280 миллионов гривен предприятия.

Дело тянется с ноября 2017 года, но до сих пор ни чиновники, ни госслужащие не наказаны. Следствие открыло 3 уголовных производства, но подозреваемых за 2 года – нет.

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Чем занимается "Украэрорух"?​

Это – государственное предприятие, которое занимается обеспечением аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины. Предприятие предоставляет услуги над Украиной и участками Черного и Азовского морей, где Украина отвечает за обслуживание воздушного движения:



– обслуживание воздушного движения,

– организация потоков воздушного движения,

– организация и менеджмент воздушного пространства,

– радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения,

– обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов.