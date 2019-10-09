17:00
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Уряд звільнив керівника "Украероруху"

      180 Читать новость на русском
      "Украерорух" залишився без керівника
      "Украерорух" залишився без керівника / censor.net.ua

      Кабінет міністрів України звільнив тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України Олександра Доценка. Він працював на цій посаді з червня 2019 року.

      Це кадрове рішення прийняли під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу.

      Читайте також: Чи буде Україна поновлювати авіасполучення з РФ: заява Криклія

      Доценко був призначений тимчасово виконуючим обов'язки директора "Украероруху" на початку червня 2019 року. Раніше він займав посаду заступника директора з управління активами підприємства.

      Що відомо про корупційні скандали в "Украерорусі"?

      У серпні детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях "Украероруху" та за місцем проживання керівництва держпідприємства. Слідчі дії здійснювалися в рамках розслідування можливого зловживання посадових осіб, що перерахували понад 400 мільйонів гривень держпідприємства на рахунках неплатоспроможного "Платинум Банку". Співпраця Украероруху і "Платинум Банку" розпочалася ще у 2014 році. Саме тоді банку були перераховані перші 280 мільйонів гривень підприємства.

      Справа тягнеться від листопада 2017 року, але досі ні чиновники, ні держслужбовці не є покарані. Слідство відкрило 3 кримінальні провадження, але підозрюваних за 2 роки – немає.

      До теми: НАБУ здійснює обшуки в "Украерорусі": справа пов’язана з розтратою 400 мільйонів гривень

      Чим займається "Украерорух"?Це – державне підприємство, яке займається забезпеченням аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України. Підприємство надає послуги над Україною та ділянками Чорного й Азовського морів, де Україна відповідає за обслуговування повітряного руху:

      – обслуговування повітряного руху,
      – організація потоків повітряного руху,
      – організація і менеджмент повітряного простору,
      – радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігації і спостереження,
      – забезпечення метеорологічною та аеронавігаційною інформацією усіх видів польотів.

      blog_ava
      "Бери пий, це не хабар, не соромся": Дубінський насміхався з журналіста – відео
      сьогодні
      9072
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      сьогодні , 15:30 Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      Тетяна Мартинюк 468
      Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      сьогодні , 15:00 Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      Наталя Ромашова 682
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      2664
      20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      сьогодні , 13:30 20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      Вісент Луїс 1558
      Американські Youtube-блогери 2 тижні мандрували Україною: що їх вразило та розчарувало
      сьогодні , 13:19 Американські Youtube-блогери 2 тижні мандрували Україною: що їх вразило та розчарувало
      Уляна Скицька 2387
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук