Уряд звільнив керівника "Украероруху"

Кабінет міністрів України звільнив тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України Олександра Доценка. Він працював на цій посаді з червня 2019 року.

Це кадрове рішення прийняли під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу.

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Доценко був призначений тимчасово виконуючим обов'язки директора "Украероруху" на початку червня 2019 року. Раніше він займав посаду заступника директора з управління активами підприємства.

Що відомо про корупційні скандали в "Украерорусі"?

У серпні детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях "Украероруху" та за місцем проживання керівництва держпідприємства. Слідчі дії здійснювалися в рамках розслідування можливого зловживання посадових осіб, що перерахували понад 400 мільйонів гривень держпідприємства на рахунках неплатоспроможного "Платинум Банку". Співпраця Украероруху і "Платинум Банку" розпочалася ще у 2014 році. Саме тоді банку були перераховані перші 280 мільйонів гривень підприємства.

Справа тягнеться від листопада 2017 року, але досі ні чиновники, ні держслужбовці не є покарані. Слідство відкрило 3 кримінальні провадження, але підозрюваних за 2 роки – немає.

До теми: НАБУ здійснює обшуки в "Украерорусі": справа пов’язана з розтратою 400 мільйонів гривень

Чим займається "Украерорух"?Це – державне підприємство, яке займається забезпеченням аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України. Підприємство надає послуги над Україною та ділянками Чорного й Азовського морів, де Україна відповідає за обслуговування повітряного руху:



– обслуговування повітряного руху,

– організація потоків повітряного руху,

– організація і менеджмент повітряного простору,

– радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігації і спостереження,

– забезпечення метеорологічною та аеронавігаційною інформацією усіх видів польотів.