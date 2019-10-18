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      Правительство внесло изменения в бюджет на 2019: что они предусматривают

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      Правительство передало Раде изменения в бюджет на 2019
      Правительство передало Раде изменения в бюджет на 2019 / ua.depositphotos.com

      Кабмин одобрил и передал в Верховную Раду изменения в Государственный бюджет на 2019 год. Ключевой задачей этих изменений является решение первоочередных задач и обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

      Эти изменения позволят финансировать программы объединенных и новых министерств, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

      Важно: Рада должна рассмотреть более 2 тысяч поправок, чтобы принять госбюджет

      Финансирование увеличили:

      • программе "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 миллиард гривен. Это позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения;
         
      • повышение уровня денежного обеспечения Госпогранслужбы, СБУ, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах на 1,4 миллиарда гривен;
         
      • финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 миллионов гривен;
         
      • финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы 354,6 миллиона гривен;
         
      • финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью на 787 миллионов гривен;
         
      • расходы на предоставление государственной поддержки для строительства доступного жилья на 300 миллионов гривен;
         
      • расходы предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам АТО и ООС на приобретение жилья – 200 миллионов гривен;
         
      • финансирование программы "Создание единой авиационной системы безопасности и защиты" на 2,2 миллиарда гривен.

      В общем доходы от таможенных платежей в этом году не будут выполнены через более крепкий курс гривны к доллару США и евро. В министерстве отметили, что средний обменный курс за 9 месяцев 2019 составил 26,4 гривен за доллар. Прогнозировали на 2019 – 28,2 гривны за доллар.

      Поэтому в проект изменений в Государственный бюджет на 2019 предусмотрено снижение плана доходов бюджета на 2019 на 20,4 миллиарда гривен. Причем это снижение доходов сбалансировано уменьшением плана расходов на обслуживание государственного долга на 21,6 миллиарда гривен.

      Кстати: В 2020 году прожиточный минимум должен увеличиться, – Зеленский

      Что известно о Госбюджете на 2020 год?

      Заметим, что Верховная Рада планирует в первом чтении принять Государственный бюджет Украины на 2020 год 18 октября. Онлайн-трансляция заседания Совета – по ссылке.

      Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 гривен, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.

      Держбюджет, видатки, кошторис, Верховна Рада
      Расходы, запланированные в Госбюджете на 2020 год

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Верховная Рада Бюджет-2019 Бюджет Министерство финансов Украины Деньги
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