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      Уряд вніс зміни до бюджету на 2019 рік: що вони передбачають

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      Уряд передав Раді зміни до бюджету на 2019 рік
      Уряд передав Раді зміни до бюджету на 2019 рік / ua.depositphotos.com

      Кабмін схвалив та передав до Верховної Ради зміни до Державного бюджету на 2019 рік. Ключовим завданням цих змін є вирішення першочергових задач та забезпечити ефективне використання бюджетних коштів.

      Ці зміни дозволять фінансувати програми об’єднаних та нових міністерств, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

      Важливо: Рада повинна розглянути більше 2 тисяч правок, щоб ухвалити держбюджет

      Фінансування збільшили:

      • програмі "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 мільярд гривень. Це дозволить забезпечити вчасну виплату заробітної плати шахтарям та не допустити відключення шахт від електропостачання;
         
      • підвищення рівня грошового забезпечення Держприкордонслужби, СБУ, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних Силах на 1,4 мільярда гривень;
         
      • фінансування резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на 500 мільйонів гривень;
         
      • фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 354,6 мільйонів гривень;
         
      • фінансування заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю на 787 мільйонів гривень;
         
      • видатки на надання державної підтримки для будівництва доступного житла на 300 мільйонів гривень;
         
      • видатки надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та ООС на придбання житла – 200 мільйонів гривень;
         
      • фінансування програми "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" на 2,2 мільярди гривень.

      Загалом доходи від митних платежів цього року не буде виконано через міцніший курс гривні до долара США та євро. У міністерстві зауважили, що середній обмінний курс за 9 місяців 2019 року склав 26,4 гривень за долар. Прогнозували на 2019 рік – 28,2 гривень за долар.

      Тому в проєкті змін до Державного бюджету на 2019 рік передбачено зниження плану доходів бюджету на 2019 рік на 20,4 мільярдів гривень. При цьому це зниження доходів збалансовано зменшенням плану видатків на обслуговування державного боргу на 21,6 мільярдів гривень.

      До речі: У 2020 році прожитковий мінімум має збільшитися, – Зеленський

      Що відомо про Держбюджет на 2020 рік?

      Зауважимо, що Верховна Рада планує в першому читанні ухвалити Державний бюджет України на 2020 рік 18 жовтня. Онлайн-трансляція засідання Ради – за посиланням.

      Проєкт Держбюджету передбачає, що у 2020 році економіка України зросте на 3,3%. Крім того, мінімальна зарплатня в Україні має зрости на 550 гривень – до 4723 гривень, а середній курс долара становитиме 28,2 гривні.

      Держбюджет, видатки, кошторис, Верховна Рада
      Видатки, заплановані у Держбюджеті на 2020 рік

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Кабінет Міністрів України Бюджет-2019 Бюджет Гроші Міністерство фінансів України
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