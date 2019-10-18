Рада повинна розглянути більше 2 тисяч правок, щоб ухвалити держбюджет

Верховна Рада планує ухвалити у першому читанні державний бюджет на 2020 рік. Про це напередодні заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

В прямому ефірі про це нагадала журналістка 24 каналу.

Ввечері 18 жовтня на засіданні комітету вносили останні правки і загалом їх тепер 2300.

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Деякі нардепи кажуть, що багато серед цих правок є лобістськими. Їх сьогодні будуть розглядати і відхиляти.

Правки вносили з точки зору збільшення фінансування необхідних ліків для важкохворих та інших соціальних питань. Вчора ввечері на комітеті вносилися правки, які суттєво змінюють регулювання деяких галузей, наприклад, ПДВ у сільському господарстві. Тому, коли ми побачимо останні правки, тоді зможемо чітко сказати, чи готові за нього голосувати,

– сказала народна депутатка з "Голосу" Юлія Клименко.

Що відомо про ухвалення Держбюджету на 2020 рік

15 вересня проєкт закону "Про державний бюджет України на 2020 рік вніс до Верховної Ради Кабінет міністрів. Презентували документ в українському парламенті 20 вересня.

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У Раді бюджет мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент. Опісля його публікують в офіційній пресі (газети "Голос України" та "Урядовий кур’єр"), і він стає законом.

Проєкт Держбюджету передбачає, що у 2020 році економіка України зросте на 3,3%. Крім того, мінімальна зарплатня в Україні має зрости на 550 гривень – до 4723 гривень, а середній курс долара становитиме 28,2 гривні.



Видатки, заплановані у Держбюджеті на 2020 рік