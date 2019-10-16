17:41
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      На що витратять гроші, невиплачені нардепам за прогули

      107 Читать новость на русском
      Невиплачені нардепам-прогульникам гроші йтимуть до держбюджету
      Невиплачені нардепам-прогульникам гроші йтимуть до держбюджету / radiosvoboda.org

      Невиплачені народним депутатам-прогульникам гроші повертатимуть до державного бюджету. На сьогодні депутатські виплати складають близько 30 тисяч гривень на місяць.

      "Єдине, чим ми як найманець можемо оперувати – матеріальна винагорода. Чи можемо ми їх тримати? Кошти повертатимуться до бюджету. Просто в загальний бюджет, а там як розподілить уряд, це на їхню думку...", – розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "РБК-Україна".

      Читайте також: Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників

      16 жовтня Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт, який позбавлятиме нардепів за прогули депутатських виплат. Тож за пропуски засідань парламенту без поважної причини депутатів позбавлятимуть грошей на депутатські повноваження, але зарплату залишать.

      Депутату не відшкодують витрати за місяць на здійснення повноважень, якщо нардеп упродовж цього місяця без поважних причин не бере участі:

      • у більш ніж 30% пленарних засідань Ради;
      • у більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого він входить.

       

      blog_ava
      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      6784
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Бюджет Законодавство Давид Арахамія Штрафи Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сьогодні , 16:13 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова 848
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 15:15 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2644
      Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      сьогодні , 14:23 Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      Інна Жолобович 4374
      З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      сьогодні , 11:50 З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      Інна Жолобович 2594
      Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      сьогодні , 10:15 Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      Ірина Буртик 1280
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук