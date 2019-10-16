На що витратять гроші, невиплачені нардепам за прогули

Невиплачені народним депутатам-прогульникам гроші повертатимуть до державного бюджету. На сьогодні депутатські виплати складають близько 30 тисяч гривень на місяць.

"Єдине, чим ми як найманець можемо оперувати – матеріальна винагорода. Чи можемо ми їх тримати? Кошти повертатимуться до бюджету. Просто в загальний бюджет, а там як розподілить уряд, це на їхню думку...", – розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "РБК-Україна".

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16 жовтня Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт, який позбавлятиме нардепів за прогули депутатських виплат. Тож за пропуски засідань парламенту без поважної причини депутатів позбавлятимуть грошей на депутатські повноваження, але зарплату залишать.

Депутату не відшкодують витрати за місяць на здійснення повноважень, якщо нардеп упродовж цього місяця без поважних причин не бере участі: