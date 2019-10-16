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      На что потратят деньги, невыплаченные нардепам за прогулы

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      Невыплаченные нардепам-прогульщикам деньги будут идти в госбюджет
      Невыплаченные нардепам-прогульщикам деньги будут идти в госбюджет / radiosvoboda.org

      Невыплаченные народным депутатам-прогульщикам деньги будут возвращать в государственный бюджет. На сегодня депутатские выплаты составляют около 30 тысяч гривен в месяц.

      "Единственное, чем мы как наемник можем оперировать – материальное вознаграждение. Можем ли мы их держать? Средства будут возвращаться в бюджет. Просто в общий бюджет, а там как распределит правительство, это по их мнению...", – рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "РБК-Украина".

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      16 октября Верховная Рада окончательно одобрила законопроект, который будет лишать нардепов за прогулы депутатских выплат. Поэтому за пропуски заседаний парламента без уважительной причины депутатов будут лишать денег на депутатские полномочия, но зарплату оставят.

      Депутату не возместят расходы за месяц на осуществление полномочий, если нардеп в течение этого месяца без уважительных причин не участвует:

      • в более чем 30% пленарных заседаний Рады;
      • в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Давид Арахамия Слуга народа Законодательство Штрафы Бюджет Деньги
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