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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Теперь нардепов будут штрафовать за прогулы в Раде: что об этом известно

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      Нардепов могут лишить зарплаты за прогулы
      Нардепов могут лишить зарплаты за прогулы / Фото из открытых источников

      Верховная Рада во втором чтении поддержала проект закона №1035-2 . Согласно документу, если парламентарий без уважительной причины будет пропускать пленарные заседания, его будут лишать права на депутатские выплаты.

      За проголосовали 265 народных депутатов, воздержались – 25 депутатов, не голосовали 92 депутата.

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      Как голосовали фракции:

      • "Слуга народа" – 229 "за", 1 – воздержался и 4 не голосовали
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6 "за", 5 воздержались и 27 не голосовали
      • "Европейская солидарность" – 26 не голосовали
      • "Батькивщина" – 1 "за", 10 воздержались, 3 не голосовали
      • "За будущее" – 4 "за", 3 воздержались, 16 не голосовали
      • "Голос" – 15 "за", 3 не голосовали
      • Внефракционные – 10 "за", 6 воздержались, 13 не голосовали

      Согласно законопроекту №1035-2, депутату не возмещаются расходы за определенный календарный месяц, связанные с выполнением депутатских полномочий, если он в течение этого месяца и в пределах одной очередной сессии без уважительных причин не участвует:

      – в более чем 30% пленарных заседаний Рады;

      – в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.

      Распоряжение о прекращении выплат подписывает спикер парламента по решению регламентного комитета. А решение о прогулах будут принимать на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов (карточки) и данных по учету рабочего времени народных депутатов. Всю эту информацию будет предоставлять Аппарат ВР.

      Какова ситуация сейчас и что изменится

      Сейчас для регистрации народного депутата через электронную систему достаточно, чтобы его карточка находилась в слоте. Однако после принятия закона о прогулах, кроме вставленной карты, народному депутату для регистрации придется нажать еще кнопку "ЗА".

      Кроме того, нардепам будут начислять выплаты, если они на пленарные заседания регистрируются только с помощью электронной системы. Раньше же участие в пленарном заседании следовало подтверждать письменно.

      Обратите внимание! Турборежим в Раде: сколько законопроектов зарегистрировали действующий и предыдущий парламенты

      Какие еще наказания хотят ввести для нардепов

      3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Документ предлагает забирать у депутата мандат, если суд установит, что политик голосовал в Раде за другого.

      Кроме того, в Раде планируют штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен. В связи с этим проектом закона, который предложил заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, за голосованием нардепов будет следить и выявлять кнопкодавов Аппарат Рады.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада
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