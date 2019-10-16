Теперь нардепов будут штрафовать за прогулы в Раде: что об этом известно
Верховная Рада во втором чтении поддержала проект закона №1035-2 . Согласно документу, если парламентарий без уважительной причины будет пропускать пленарные заседания, его будут лишать права на депутатские выплаты.
За проголосовали 265 народных депутатов, воздержались – 25 депутатов, не голосовали 92 депутата.
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Как голосовали фракции:
- "Слуга народа" – 229 "за", 1 – воздержался и 4 не голосовали
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6 "за", 5 воздержались и 27 не голосовали
- "Европейская солидарность" – 26 не голосовали
- "Батькивщина" – 1 "за", 10 воздержались, 3 не голосовали
- "За будущее" – 4 "за", 3 воздержались, 16 не голосовали
- "Голос" – 15 "за", 3 не голосовали
- Внефракционные – 10 "за", 6 воздержались, 13 не голосовали
Согласно законопроекту №1035-2, депутату не возмещаются расходы за определенный календарный месяц, связанные с выполнением депутатских полномочий, если он в течение этого месяца и в пределах одной очередной сессии без уважительных причин не участвует:
– в более чем 30% пленарных заседаний Рады;
– в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.
Распоряжение о прекращении выплат подписывает спикер парламента по решению регламентного комитета. А решение о прогулах будут принимать на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов (карточки) и данных по учету рабочего времени народных депутатов. Всю эту информацию будет предоставлять Аппарат ВР.
Какова ситуация сейчас и что изменится
Сейчас для регистрации народного депутата через электронную систему достаточно, чтобы его карточка находилась в слоте. Однако после принятия закона о прогулах, кроме вставленной карты, народному депутату для регистрации придется нажать еще кнопку "ЗА".
Кроме того, нардепам будут начислять выплаты, если они на пленарные заседания регистрируются только с помощью электронной системы. Раньше же участие в пленарном заседании следовало подтверждать письменно.
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Какие еще наказания хотят ввести для нардепов
3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Документ предлагает забирать у депутата мандат, если суд установит, что политик голосовал в Раде за другого.
Кроме того, в Раде планируют штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен. В связи с этим проектом закона, который предложил заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, за голосованием нардепов будет следить и выявлять кнопкодавов Аппарат Рады.
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