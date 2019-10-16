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      Тепер нардепів штрафуватимуть за прогули у Раді: що про це відомо

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      Нардепів можуть позбавити зарплати через прогули
      Нардепів можуть позбавити зарплати через прогули / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт закону №1035-2 . Відповідно до документу, якщо парламентар без поважної причини пропускатиме пленарні засідання, його позбавлятимуть права на депутатські виплати.

      За проголосували 265 народних депутатів, утримались – 25 депутатів, не голосували 92 нардепи. 

      Цікаво! Чому кількість нардепів хочуть скоротити саме до 300

      Як голосували фракції:

      • "Слуга народу" – 229 "за", 1 – утримався та 4 не голосували
      • "Опозиційна платформа – за життя" – 6 "за", 5 утримались та 27 не голосували
      • "Європейська солідарність" – 26 не голосували
      • "Батьківщина" – 1 "за", 10 утримались, 3 не голосували
      • "За майбутнє" – 4 "за", 3 утримались, 16 не голосували
      • "Голос" – 15 "за", 3 не голосували
      • Позафракційні – 10 "за", 6 утримались, 13 не голосували

      Відповідно до законопроєкту №1035-2, депутату не відшкодовуються витрати за певний календарний місяць, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, якщо він упродовж цього місяця та у межах однієї чергової сесії без поважних причин не бере участь:

      – у більш ніж 30% пленарних засідань Ради;

      – у більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого він входить. 

      Розпорядження про припинення виплат підписує спікер парламенту за рішенням регламентного комітету. А рішення про прогули ухвалюватимуть на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів (картки) та даних з обліку робочого часу народних депутатів. Усю цю інформацію надаватиме Апарат ВР.

      Якою ситуація є наразі та що зміниться 

      Зараз для реєстрації народного депутата через електронну систему достатньо, щоб його картка перебувала у слоті. Однак після ухвалення закону про прогули, окрім вставленої карти, народному депутату для реєстрації доведеться натиснути ще кнопку "ЗА". 

      Крім того, нардепам нараховуватимуть виплати, якщо вони на пленарні засідання реєструються лише за допомогою електронної системи. Раніше ж участь у пленарному засіданні слід було підтверджувати письмово. 

      Зверніть увагу! Турборежим у Раді: скільки законопроєктів зареєстрували чинний і попередній парламенти

      Які ще покарання хочуть запровадити для нардепів

      3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного проєкт закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Документ пропонує забирати в депутата мандату, якщо суд встановить, що політик голосував у Раді за іншого.

      Крім того, у Раді планують штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. Згідно з цим проєктом закону, який запропонував заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук, за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Законодавство Верховна Рада
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