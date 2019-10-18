Рада должна рассмотреть более 2 тысяч правок, чтобы принять госбюджет

Верховная Рада планирует принять в первом чтении государственный бюджет на 2020 год. Об этом накануне заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

В прямом эфире об этом напомнила журналистка 24 канала.

Вечером 18 октября на заседании комитета вносили последние правки и всего их теперь 2300.

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Некоторые нардепы говорят, что многие среди этих правок являются лоббистскими. Их сегодня будут рассматривать и отклонять.

Правки вносили с точки зрения увеличения финансирования необходимых лекарств для тяжелобольных и других социальных вопросов. Вчера вечером на комитете вносились правки, которые существенно меняют регулирование некоторых отраслей, например, НДС в сельском хозяйстве. Поэтому, когда мы увидим последние правки, тогда сможем четко сказать, готовы ли за него голосовать,

– сказала народная депутат из "Голоса" Юлия Клименко.

Что известно о принятии Госбюджета на 2020 год

15 сентября проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год внес в Верховную Раду Кабинет министров. Представили документ в украинском парламенте 20 сентября.

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В Раде бюджет должны рассмотреть тремя чтениями: между первым и вторым к нему могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, документ должны подписать спикер и президент. После его публикуют в официальной прессе (газеты "Голос Украины" и "Урядовый курьер"), и он становится законом.

Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 грн, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.



Расходы, запланированные в Госбюджете на 2020 год