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      Правительство ввело новые штрафы за нарушение пожарной безопасности и ложные вызовы

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      Гончарук показал новые штрафы за нарушение требований пожарной безопасности / pravda.com.ua

      Во время своего заседания в среду, 29 января, Кабинет Министров Украины рассмотрел вопрос состояния пожарной и техногенной безопасности в Украине. Кабмин, в частности, ужесточил ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за ложные вызовы полиции, медиков или мчсников.

      О нововведениях в своем телеграмм-канале рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      Важно! Зеленский дал поручение Гончаруку по пожарной безопасности: детали

      Отныне штрафы станут в 60 и более раз выше. Так, минимальный штраф за нарушение техники безопасности повышен до 510 гривен. Раньше он составлял всего 8 гривен 50 копеек для граждан и 34 гривны – для чиновников.

      В то же время максимальный штраф за такое нарушение установлен на уровне 8 тысяч 500 гривен. Это тоже ощутимо выше, чем раньше: 119 гривен для граждан и 170 – для чиновников.

      Изрядно раскошелиться придется и тем, кто будет звонить экстренным службам ради развлечения. За заведомо ложный вызов придется заплатить минимум 3 тысячи 400 гривен.

      Одновременно наивысшим наказанием за безосновательный вызов полиции, скорой или аварийных служб станет штраф в размере 10 тысяч 200 гривен.

      И чуть ли самым важным новшеством является введение уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

      Проблемы с пожарной безопасностью в Украине: кратко

      В течение 2019 года было несколько событий, которые заставили Украину говорить о необходимости обеспечения надлежащего соблюдения правил противопожарной безопасности.

      В частности, были два громких пожара в Одессе – в отеле "Токио Стар", когда погибли 9 человек, а также в экономическом колледже, где жертвами стали 16 человек, среди которых были и дети.

      Также довольно громким был обвал дома в Дрогобыче в результате утечки газа. Тогда из-за трагедии погибли 8 человек.

       

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Штрафы Пожар
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