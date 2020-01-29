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      Уряд ввів нові штрафи за порушення пожежної безпеки і хибні виклики

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      Гончарук показав нові штрафи за порушення вимог пожежної безпеки / pravda.com.ua

      Під час свого засідання у середу, 29 січня, Кабінет Міністрів України розглянув питання стану пожежної та техногенної безпеки в Україні. Кабмін, зокрема, посилив відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки, а також за хибні виклики поліції, медиків чи надзвичайників.

      Про нововведення у своєму телеграм-каналі розповів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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      Відтепер штрафи стануть у 60 і більше разів вищими. Так, мінімальний штраф за порушення техніки безпеки підвищено до 510 гривень. Раніше він становив лише 8 гривень 50 копійок для громадян та 34 гривні – для посадовців.

      Водночас максимальний штраф за таке порушення втсановлено на рівні 8 тисяч 500 гривень. Це теж відчутно вище, ніж раніше: 119 гривень для громадян та 170 – для чиновників.

      Добряче розщедритись доведеться і тим, хто телефонуватиме екстреним службам задля розваги. За завідомо неправдивий виклик доведеться заплатити щонайменше 3 тисячі 400 гривень.

      Водночас найвищим покаранням за безпідставний виклик поліції, швидкої чи аварійних служб стане штраф у розмірі 10 тисяч 200 гривень.

      Та чи не навйважливішим нововведенням є запровадження кримінальної відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

      Проблеми з пожежною безпекою в Україні: коротко

      Протягом 2019 року було декілька подій, які змусили Україну говорити про необхідність забезпечення належного дотримання правил протипожежної безпеки.

      Зокрема, були дві гучні пожежі в Одесі – у готелі "Токіо Стар", коли загинули 9 осіб, а також в економічному коледжі, де жертвами стали 16 людей, серед яких були і діти.

      Також доволі гучним був обвал будинку у Дрогобичі внаслідок витоку газу. Тоді через трагедію загинули 8 людей.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Штрафи Кабінет Міністрів України Пожежа Новини політики Олексій Гончарук
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