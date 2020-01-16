Зеленський дав доручення Гончаруку щодо пожежної безпеки: деталі

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання перед Кабінетом Міністрів, аби той продовжував посилено контролювати пожежну безпеку та слідкував за покращенням стану рятувальних підрозділів і служб. Відповідний лист Зеленський надіслав прем'єр-міністру Олексію Гончаруку.

Уряд повинен щоквартально інформувати президента про результати цієї роботи, повідомляє Офіс Президента України.

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Кабмін вже відзвітував про перевірку стану техногенної і пожежної безпеки на 10 374 об'єктах з загальної кількості у понад 37 тисяч станом на 8 січня. Тобто загалом проінспектовано 28% усіх об'єктів.

Через порушення вимог техніки пожежної безпеки до відповідальності вже притягнули 9 тисяч 934 керівників різних закладів та посадових осіб.

Крім того, в ОПУ розповіли про фінансування рятувальників у 2020 році. У річному державному бюджеті на ДСНС загалом передбачено 12 мільярдів 300 мільйонів гривень:

на придбання аварійно-рятувальної та пожежної техніки – 600 мільйонів гривень;

на пальне, спецодяг, обслуговування техніки, послуги зв'язку тощо – 233 мільйони гривень.

Чому уряд та президент посилено контролюють пожежну безпеку?Протягом 2019 року було декілька подій, які змусили Україну говорити про необхідність забезпечення належного дотримання правил протипожежної безпеки.



Зокрема, були дві гучні пожежі в Одесі – у готелі "Токіо Стар", коли загинули 9 осіб, а також в економічному коледжі, де жертвами стали 16 людей, серед яких були і діти.



Також доволі гучним був обвал будинку у Дрогобичі внаслідок витоку газу. Тоді через трагедію загинули 8 людей.