Зеленский дал поручение Гончаруку относительно пожарной безопасности: детали

Президент Украины Владимира Зеленский поставил задачу перед Кабинетом Министров, чтобы тот продолжал усиленно контролировать пожарную безопасность и следил за улучшением состояния спасательных подразделений и служб. Соответствующее письмо Зеленский направил Премьер-министру Алексею Гончаруку.

Правительство должно ежеквартально информировать президента о результатах этой работы, сообщает Офис Президента Украины.

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Кабмин уже отчитался о проверке состояния техногенной и пожарной безопасности на 10 374 объектах из общего количества в более чем 37 тысяч по состоянию на 8 января. То есть в целом проинспектированы 28% всех объектов.

За нарушения требований техники пожарной безопасности к ответственности уже привлекли 9 тысяч 934 руководителя различных учреждений и должностных лица.

Кроме того, в ОПУ рассказали о финансировании спасателей в 2020 году. В годовом государственном бюджете на ГСЧС в целом предусмотрено 12 миллиардов 300 миллионов гривен:

на приобретение аварийно-спасательной и пожарной техники – 600 миллионов гривен;

на топливо, спецодежду, обслуживание техники, услуги связи и т. п. – 233 миллиона гривен.

Почему правительство и президент усиленно контролируют пожарную безопасность? В течение 2019 года было несколько событий, которые заставили Украину говорить о необходимости обеспечения надлежащего соблюдения правил противопожарной безопасности.



В частности, были два громких пожара в Одессе – в отеле "Токио Стар", когда погибли 9 человек, а также в экономическом колледже, где жертвами стали 16 человек, среди которых были и дети.



Также довольно громким был обвал дома в Дрогобыче в результате утечки газа. Тогда из-за трагедии погибли 8 человек.