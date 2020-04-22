Правительство ввело выплату помощи на детей ФЛП на время карантина

Кабинет Министров решил ввести денежную помощь на детей физических лиц-предпринимателей во время карантина. Размер пособия – прожиточный минимум, установленный для ребенка определенного возраста.

На период карантина и один месяц после его отмены будет выплачиваться пособие по уходу за детьми одному из родителей, который является физическим лицом-предпринимателем. Об этом сообщили на заседании правительства, информирует 24 канал.

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Помощь можно получить, если ФЛП выбрал упрощенную систему налогообложения, находится в первой и второй группе плательщиков единого налога, заплатил единый взнос на общеобязательное соцстрахование за весь 2019 год или за все месяцы 2019 года после регистрации.

Выплату будут предоставлять на каждого ребенка, не достигшего 10-летнего возраста. Размер пособия – прожиточный минимум, установленный для детей соответствующих возрастных групп по состоянию на 1 января 2020 года.

Важно! Согласно Закону о Госбюджете на 2020 год (статья 7) с 1 января 2020 года для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 779 гривен, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 гривен.

В Правительстве подсчитали, что за такой помощью могут обратиться 285 тысяч человек. Выплаты будут производить из Фонда борьбы против коронавируса.



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