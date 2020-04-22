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      Как единовременная выплата соцпомощи в 1000 гривен повлияет на назначение субсидий: разъяснение

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      Выплата дополнительной тысячи гривен и субсидии / zik

      В Кабинете Министров Украины разъяснили ситуацию с тем, как повлияет выплата единовременного социального пособия размером в одну тысячу гривен пенсионерам и получателям соцпомощи при назначении субсидии.

      Единовременная выплата одной тысячи гривен не будет учитываться в доход при назначении жилищных субсидий. Это было озвучено во время заседания Кабинета Министров Украины 22 апреля.

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      Кто получил дополнительную тысячу гривен

      • С 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Однако, не всем пенсионерам стоит ждать повышения. Речь идет о дополнительной 1000 гривен одноразовой денежной помощи из-за карантина. Однако получат ее только те, у кого выплаты и так меньше 5 тысяч гривен.
      • Кроме них, дополнительную тысячу в апреле получат и более 400 тысяч получателей социальной помощи: люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.
      • Такую единовременную помощь в Украине должны получить более 10,6 миллиона человек. На это из государственного бюджета выделят дополнительно более 10 миллиардов гривен.


      Какую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 канала

      Кабинет министров Украины определил, что единовременная выплата в размере 1 тысячи гривен пенсионерам и получателям социальной помощи не будет учитываться в доход при назначении жилищных субсидий.

      В частности, правительство постановило, что размер единовременного пособия в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острыми респираторными болезни COVID-19 не будет включаться в расчет доходов лиц при назначении жилищных субсидий.

      Как сообщалось, ранее Кабмин определил порядок выплаты единовременного пособия в размере 1 тысячи гривен 10,6 миллионов пенсионеров и получателей социальной помощи.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Пенсия Субсидии
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