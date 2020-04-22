Як одноразова виплата соцдопомоги в 1 тисячу гривень вплине на призначення субсидій: роз'яснення

У Кабінеті Міністрів України роз'яснили ситуацію з тим, як вплине виплата одноразової соціальної допомоги розміром в одну тисячу гривень пенсіонерам та отримувачам соцдопомоги при призначенні субсидії.

Одноразова виплата однієї тисячі гривень не буде враховуватися в дохід при призначенні житлових субсидій. Про це було озвучено під час засідання Кабінету Міністрів України 22 квітня.

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Хто отримав додаткову тисячу гривень

З 1 квітня в Україні зміниться сума пенсійних виплат. Проте, не всім пенсіонерам варто чекати на підвищення. Мовиться про додаткову 1 тисячу гривень одноразової грошової допомоги через карантин. Однак отримають її лише ті, у кого виплати й так є меншими за 5 тисяч гривень.

Окрім них, додаткову тисячу у квітні отримають і понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги: люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій.

Таку одноразову допомогу в Україні мають отримати більш ніж 10,6 мільйона людей. На це з державного бюджету виділять додатково понад 10 мільярдів гривень.



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Кабінет міністрів України визначив, що одноразова виплата в розмірі 1 тис. Грн пенсіонерам та одержувачам соціальної допомоги не буде враховуватися в дохід при призначенні житлових субсидій.

Зокрема, уряд постановив, що розмір одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 не включатиметься в розрахунок доходів осіб при призначенні житлових субсидій.

Як повідомлялося, раніше Кабмін визначив порядок виплати одноразової допомоги в розмірі 1 тис. Грн 10,6 млн пенсіонерів і одержувачів соціальної допомоги.