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      Правительство загнало местное самоуправление в тупик, – Руслан Сидорович

      21 Читати новину українською
      Руслан Сидорович
      Руслан Сидорович / samopomich.ua

      Ответственность за отсутствие теплоснабжения в Смеле (Черкасская область) и Шепетовке (Хмельницкая область) лежит на правительстве, а не на местном самоуправлении, как власть пытается убедить.

      Об этом заявил Руслан Сидорович, говорится на сайте партии.

      "Исполнительная власть сегодня загнала все органы местного самоуправления в глухой
      угол. 22 октября Кабмин принимает постановление, которое еще на прошлой неделе даже не было обнародовано, которым были изменены цены на газ по требованию Международного валютного фонда. Но МВФ от нашего правительства никоим образом не требовал нарушать закон Украины о регуляторной политике, предусматривающей порядок принятия таких соответствующих документов", – пояснил депутат "Самопомочи".

      Согласно Закону о регуляторной политике, это постановление должно было пройти порядок согласования, а это длится два месяца. А правительство своими действиями просто создало финансовый дисбаланс.

      Сидорович говорит: "Цена на газ для органов местного самоуправления увеличена с 1 ноября. Но органы местного самоуправления не могут себе позволить нарушить закон о регуляторной политике, и пересмотреть тарифы на тепло они смогут не ранее 1 января 2019 года. А на сегодняшний день соответственно (потому что в этом постановлении еще предусмотрен порядок оплаты за газ) и указано, что к концу каждого месяца органами местного самоуправления должно быть оплачено не менее 90% потребленного газа".

      И здесь ключевой вопрос: за счет чего органы местного самоуправления покроют разницу?

      Выходов для органов местного самоуправления только два: или из бюджетов или кредит в банке. Все это в конечном счете ложится на плечи налогоплательщиков.

      Напомним, что отопительный сезон сорван в Смеле (Черкасская область), Шепетовке (Хмельницкая область), Кривом Роге (Днепропетровская) и Херсоне. В Смеле и Шепетовке поэтому объявлено чрезвычайное положение. Смеляны вышли на акции протеста не только в своем городе, где они перекрывали дороги. Сотня активистов двинулись в Киев, пришли под здание Кабмина и требуют уже от правительства вмешаться в ситуацию.

      Теги: Новости политики отопительный сезон МВФ Самопомич
      Источник: 24 Канал
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