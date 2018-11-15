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      Уряд загнав місцеве самоврядування у глухий кут, – Руслан Сидорович

      110 Читать новость на русском
      Руслан Сидорович
      Руслан Сидорович / samopomich.ua

      Відповідальність за відсутність теплопостачання у Смілі (Черкащина) і Шепетівці (Хмельниччина) лежить на уряді, а не на місцевому самоврядуванні, як влада намагається переконати.

      Про це заявив Руслан Сидорович, йдеться на сайті партії.

      "Виконавча влада сьогодні загнала всі органи місцевого самоврядування у глухий
      кут. 22 жовтня Кабмін ухвалює постанову, яка ще минулого тижня навіть не була оприлюднена, якою було змінено ціни на газ на вимогу Міжнародного валютного фонду. Але МВФ від нашого уряду жодним чином не вимагав порушувати закон України про регуляторну політику, що передбачає порядок ухвалення таких відповідних документів", пояснив депутат "Самопомочі".

      Згідно із Законом про регуляторну політику, ця постанова мала пройти порядок узгодження, а це триває два місяці. А уряд своїми діями просто утворив фінансовий дисбаланс.

      Сидорович каже: "Ціна на газ для органів місцевого самоврядування збільшена з 1 листопада. Але органи місцевого самоврядування не можуть собі дозволити порушити закон про регуляторну політику, і переглянути тарифи на тепло вони зможуть не раніше 1 січня 2019 року. А на сьогоднішній день відповідно (тому що в цій постанові ще передбачено порядок оплати за газ) і зазначено, що до кінця кожного місяця органами місцевого самоврядування має бути сплачено за не менше 90% спожитого газу".

      І тут ключове питання: за рахунок чого органи місцевого самоврядування покриють різницю?

      Виходів для органів місцевого самоврядування тільки два: або з бюджетів, або кредит в банку. Все це, зрештою, лягає на плечі платників податків.

      Нагадаємо, що опалювальний сезон зірвано в Смілі (Черкащина), Шепетівці (Хмельниччина), Кривому Розі (Дніпропетровщина) та Херсоні. У Смілі і Шепетівці через це оголошено надзвичайний стан. Сміляни вийшли на акції протесту не лише у своєму місті, де вони перекривали дороги. Сотня активістів рушили до Києва, прийшли під будівлю Кабміну і вимагають вже від уряду втрутитися у ситуацію.

      Теги: Новини політики Самопоміч МВФ опалювальний сезон
      Джерело: 24 Канал
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