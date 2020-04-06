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      Правки в "антиколомойского" законопроекта, усиление карантина – Гуд Найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 3 апреля – если Коломойский просто сдался, то не был бы олигархом. Журналисты насчитали 13 тысяч поправок к "антиколомойскому" законопроекту. До тех пор, пока их не рассмотрят – принять в целом не смогут. Начали действовать жесткие ограничительные меры. По улицам запрещено передвигаться без масок и документов, и только по 2 человека. Детали – на видео.

      Также в выпуске:

      В Украине продолжают жечь поля и сухую траву, что запрещено и вредит как природе, так и здоровью человека.

      Как Лукашенко борется с коронавирусом.

       

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Новости политики МВФ Транш МВФ Игорь Коломойский Коронавирус в Украине Гуд найт Юкрейн
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