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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Правки до "антиколомойського" законопроєкту, посилення карантину – Гуд Найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 3 квітня – якби Коломойський просто здавався, то не був би олігархом. Журналісти нарахували аж 13 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. Доти, доки їх не розглянуть – ухвалити в цілому не зможуть. Почали діяти жорсткі обмежувальні заходи. Вулицями заборонено пересуватись без масок та документів, і тільки до 2 людей. Деталі – у відео.

      Також у випуску:

      В Україні продовжують палити поля і суху траву, що заборонено і шкодить як природі, так і здоров'ю людини.

      Як лукашенко бореться з коронавірусом.

       

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Новини політики Верховна Рада МВФ Транш МВФ Ігор Коломойський Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Гуд найт Юкрейн
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