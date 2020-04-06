Правки до "антиколомойського" законопроєкту, посилення карантину – Гуд Найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 3 квітня – якби Коломойський просто здавався, то не був би олігархом. Журналісти нарахували аж 13 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. Доти, доки їх не розглянуть – ухвалити в цілому не зможуть. Почали діяти жорсткі обмежувальні заходи. Вулицями заборонено пересуватись без масок та документів, і тільки до 2 людей. Деталі – у відео.
Також у випуску:
В Україні продовжують палити поля і суху траву, що заборонено і шкодить як природі, так і здоров'ю людини.
Як лукашенко бореться з коронавірусом.
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