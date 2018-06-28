Право, добытое от сабли, – украинские воины показали, что Конституция означает для Украины

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ярким роликом поздравила украинцев с Днем Конституции. Кроме того, в видео звучат очень сильные слова.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице Закарпатского легиона.

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"Когда враг развязал против Украины войну, он требовал: "измените Конституцию!". Мы знали, что его военная мощь превосходит нашу в разы, но нам хватило сил ответить "Нет". Потому что Конституция для нас – не просто документ из красивейших слов. Конституция Украины – это наша жизнь и наше право жить так, как хотим мы. Делать свой выбор. Жить в свободной стране. говорить "Да". И говорить "Нет". Но сказать "Нет" – мало. Этот выбор надо доказать и защитить. Именно это мы делаем: ради себя, ради своих родных, ради всех украинцев, ради нашей жизни. Потому что для нас – это не просто красивые слова на бумаге. Это право Украинского государства на существование. Право, добытое от сабли. Право, добытое большой ценой. Право, от которого мы никогда не откажемся", – говорится в видеоролике.

Добавим, что за 4 часа видео просмотрели более 2000 раз и оно имеет уже более 100 распространений.

К слову, на День Конституции украинцы будут отдыхать 27-28 июня, а также 30 июня и 1 июля, выпадающие на субботу и воскресенье.