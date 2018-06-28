16:08
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Право, здобуте від шаблі, – українські воїни показали, що Конституція означає для України

518 Читать новость на русском
128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада випустила ефектний ролик до Дня Конституції
128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада випустила ефектний ролик до Дня Конституції / Скріншот відео

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада яскравим роликом привітала українців з Днем Конституції. Крім того, у відео лунають дуже сильні слова.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці Закарпатського легіону.

Читайте також: День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України

"Коли ворог розв’язував проти України війну, він вимагав: "змініть Конституцію!". Ми знали, що його військова міць перевершує нашу у рази, але нам стало сили відповісти "Ні". Бо Конституція для нас – не просто документ з красивих слів. Конституція України – це наше життя та наше право жити так, як хочемо ми. Робити власний вибір. Жити у вільній країні. Казати "Так". І казати "Ні". Але сказати "Ні" – замало. Цей вибір треба довести та захистити. Саме це ми робимо: заради себе, заради своїх рідних, заради всіх українців, заради нашого життя. Тому що для нас – це не просто красиві слова на папері. Це право Української Держави на існування. Право, здобуте від шаблі. Право, здобуте великою ціною. Право, від якого ми ніколи не відмовимось", – мовиться у відеоролику.

Додамо, що за 4 години відео переглянули понад 2 тисячі разів і воно має уже більше ніж 100 поширень.

До слова, на День Конституції українці відпочиватимуть 27-28 червня, а також 30 червня та 1 липня, що випадають на суботу та неділю.

Теги: Новини України Новини політики Конституція Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сьогодні, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 81
Музей на Поштовій: боротьба триває
сьогодні, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 284
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сьогодні, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 759
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
сьогодні, 11:00 "Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Денис Бігус 392
Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
сьогодні, 08:38 Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
Євгенія Мазур 2959
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук