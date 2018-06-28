Право, здобуте від шаблі, – українські воїни показали, що Конституція означає для України

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада яскравим роликом привітала українців з Днем Конституції. Крім того, у відео лунають дуже сильні слова.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці Закарпатського легіону.

Читайте також: День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України

"Коли ворог розв’язував проти України війну, він вимагав: "змініть Конституцію!". Ми знали, що його військова міць перевершує нашу у рази, але нам стало сили відповісти "Ні". Бо Конституція для нас – не просто документ з красивих слів. Конституція України – це наше життя та наше право жити так, як хочемо ми. Робити власний вибір. Жити у вільній країні. Казати "Так". І казати "Ні". Але сказати "Ні" – замало. Цей вибір треба довести та захистити. Саме це ми робимо: заради себе, заради своїх рідних, заради всіх українців, заради нашого життя. Тому що для нас – це не просто красиві слова на папері. Це право Української Держави на існування. Право, здобуте від шаблі. Право, здобуте великою ціною. Право, від якого ми ніколи не відмовимось", – мовиться у відеоролику.

Додамо, що за 4 години відео переглянули понад 2 тисячі разів і воно має уже більше ніж 100 поширень.

До слова, на День Конституції українці відпочиватимуть 27-28 червня, а також 30 червня та 1 липня, що випадають на суботу та неділю.