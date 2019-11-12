Рада отправила на доработку законопроект о праве работников на личную жизнь

Парламент отправил на доработку законопроект №1148, который направлен на защиту прав работников на личную и семейную жизнь. Законодательная инициатива предусматривает запрет для работодателей требовать личные данные сотрудников.

По доработку соответствующего законопроекта проголосовали 317 народных депутатов.

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Необходимость принять этот закон связана с частыми ситуациями, когда работодатель исследует не только профессиональные знания работника, но и интересуется личной жизнью,

– отметил автор законопроекта, внефракционный депутат Дмитрий Шпенов.

По его мнению, работодатель не должен спрашивать у работников об их намерении заключить брак, состоянии здоровья и какую религию они исповедуют.

Однако в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов высказались против принятия законопроекта.

"Трудовое законодательство должно развиваться в направлении достижения должного уровня баланса между неукоснительным соблюдением прав работника, в том числе на тайну личной жизни, с одной стороны, и созданием широкого спектра возможностей для подбора работодателями лучших профессиональных кадров, с другой", – подчеркнули в комитете.

Там также считают, что целесообразно рассматривать не отдельные аспекты проявлений дискриминации в отношении работников, а как можно больший их комплекс, который объединил бы все известные на сегодня формы поведения, которые нарушают неприкосновенность частной жизни лица: буллинг, моббинг и харассмент.

Что предусматривает законопроект:

Право на личную и семейную жизнь работника:

при заключении, изменении и прекращении трудового договора лицам, поступающим на работу, и работникам гарантируется право на личную и семейную жизнь;

при заключении, изменении и прекращении трудового договора лицам, поступающим на работу, и работникам гарантируется право на личную и семейную жизнь; Работодатель не имеет права требовать от работника:

– информации о партийной или национальной принадлежности, происхождении;

– регистрацию места жительства или пребывания;

– информацию об имуществе или отношениях, связанных с членами семьи работника (этот пункт не распространяется на чиновников);

– информации о партийной или национальной принадлежности, происхождении; – регистрацию места жительства или пребывания; – информацию об имуществе или отношениях, связанных с членами семьи работника (этот пункт не распространяется на чиновников); На случай нарушения второго пункта:

если работодатель требует от лиц, принимаемых на работу, такую информацию, эти лица имеют право отказать в ее предоставлении, что не может быть основанием для отказа в приеме на работу.

Почему один из главных пунктов законопроекта не распространяется на чиновников?В своих декларациях государственные служащие должны указывать имущество не только свое, а всей своей семьи. Таким образом, если бы требование информации об имуществе членов семьи чиновников как работников стало табу, это было бы идеальным плацдармом для сокрытия истинных доходов госслужащими.