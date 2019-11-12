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      Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про право працівників на особисте життя

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      Право працівників на особисте життя - ухвалені зміни: законопроєкт
      Що передбачає законопроєкт про право працівників на особисте життя / iporada.com

      Парламент відправив на доопрацювання законопроект №1148, який спрямований на захист прав працівників на особисте і сімейне життя. Законодавча ініціатива передбачає заборону для роботодавців вимагати особисті дані у співробітників.

      За доопрацювання відповідного законопроєкту проголосували 317 народних депутатів.

      До слова: Рада ухвалила скандальний законопроєкт про оцінку нерухомості

      Необхідність ухвалити цей закон пов’язана з частими ситуаціями, коли роботодавець досліджує не лише професійні знання працівника, але й цікавиться особистим життям,
      – зазначив автор законопроєкту, позафракційний депутат Дмитро Шпенов.

      На його думку, роботодавець не повинен запитувати у працівників про їхні наміри укласти шлюб, стан здоров’я та яку релігію вони сповідують.

      Проте у профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів висловилися проти прийняття законопроєкту.

      "Трудове законодавство має розвиватися в напрямку досягнення належного рівня балансу між неухильним дотриманням прав працівника, в тому числі на таємницю особистого життя, з одного боку, і створенням широкого спектра можливостей для підбору роботодавцями кращих професійних кадрів, з іншого", – наголосили у комітеті.

      Там також вважають: доцільно розглядати не окремі аспекти проявів дискримінації щодо працівників, а якомога більший їх комплекс, який об'єднав би всі відомі на сьогодні форми поведінки, що порушують недоторканність приватного життя особи: булінг, мобінг і харасмент.

      Що передбачає законопроєкт:

      • Право на особисте та сімейне життя працівника:
        при укладенні, зміні та припиненні трудового договору особам, які поступають на роботу, та працівникам гарантується право на особисте та сімейне життя;
      • Роботодавець не має права вимагати від працівника:
        – інформації про партійну чи національну приналежність, походження;
        – реєстрацію місця проживання чи перебування;
        – інформацію про майно або стосунки, пов'язані з членами сім'ї працівника (цей пункт не розповсюджується на чиновників);
      • На випадок порушення другого пункту:
        якщо роботодавець вимагає від осіб, які приймаються на роботу, таку інформацію, ці особи мають право відмовити у її наданні, що не може бути підставою для відмови у прийнятті на роботу.

      Чому один з головних пунктів законопроєкту не розповсюджується на чиновників?У своїх деклараціях державні службовці повинні вказувати майно не лише своє, а усієї своєї сім'ї. Таким чином, якщо б вимагання інформації про майно членів сім'ї чиновників як працівників стало табу, це було б ідеальним плацдармом для приховання справжніх статків держслужбовцями.

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      Автор: Ірина Вихрущ, Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство
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