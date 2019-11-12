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      Рада ухвалила скандальний законопроєкт про оцінку нерухомості

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      Ліквідація корупції в оцінці нерухомості - законопроєкт - що зміниться
      Корупції в оцінці нерухомості не буде? / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      У першому читанні законопроєкт 2047-д про ліквідацію корупційних схем у сфері оцінки нерухомості підтримали 378 депутатів. Далі за процедурою – депутатські правки та ухвалення в другому читанні та в цілому. Саме через цей документ у "Слузі народу" відбувся гучний скандал.

      Жоден нардеп із присутніх у сесійній залі не був проти, не голосували – 23 нардепи. Із них 4 нардепи зі "Слуги народу", 9 – із "Опозиційної платформи – за життя", 2 – із "Європейської солідарності", 1 – із "Батьківщини", 3 – із депутатської групи "За майбутнє" і 4 – позафракційних нардепи.

      Нагадаємо: Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал

      Депутати із фінансового комітету Верховної Ради таки підтримали 31 жовтня "проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості".

      "Це допрацьований законопроєкт. Він усуває і майданчики, і монополію оцінювачів", – тоді заявила народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Однак буквально тиждень перед цим комітет відмовлявся підтримати цей же ж законопроєкт.

      Через це розгорівся скандал: депутатів запідозрили у корупції – мовляв, за відхилення документу їм могли дати хабар у розмірі приблизно 30 тисяч доларів, а той усі 50 тисяч. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть запропонував членам комітету пройти перевірку на поліграфі.

      Навіщо цей законопроєкт потрібен?

      У пояснювальній записці мовиться про те, що:

      ► "Авторизовані електронні майданчики" (через які оцінювачі вносять свої звіти до реєстрів) – не потрібні, вони виконують "паразитичну функцію".

      Станом на 18 липня 2019 року з українців на оплату майданчиків пішло щонайменше 585 мільйонів гривень, тобто понад 1 мільйон на день "з повітря" з дня початку роботи цих майданчиків.

      ► Майданчики штучно утримують ціни (1800 гривень за 1 операцію) і не допускають конкурентів на ринок.

      "Склалася абсурдна ситуація, коли будь-який новий майданчик зможе працювати у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку лише з дозволу своїх конкурентів", – пишуть автори законопроєкту.

      Саме тому автори закликають "негайного усунути корупційну схему, закладену в Податковий кодекс України".

      Тут детальніше: Ціни на нерухомість штучно знижують, дурячи бюджет на мільйони гривень

      Зауважимо, що авторство схеми приписують одіозним екснардепам Антону Яценку (у попередній Раді був у фракції "Відродження", ймовірно, пов'язаній з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталію Хомутинніку (близький партнер олігархів Павла Фукса і того ж Коломойського).

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Законодавство Корупція Новини нерухомості Гроші Ринок нерухомості
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