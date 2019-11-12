Рада ухвалила скандальний законопроєкт про оцінку нерухомості

У першому читанні законопроєкт 2047-д про ліквідацію корупційних схем у сфері оцінки нерухомості підтримали 378 депутатів. Далі за процедурою – депутатські правки та ухвалення в другому читанні та в цілому. Саме через цей документ у "Слузі народу" відбувся гучний скандал.

Жоден нардеп із присутніх у сесійній залі не був проти, не голосували – 23 нардепи. Із них 4 нардепи зі "Слуги народу", 9 – із "Опозиційної платформи – за життя", 2 – із "Європейської солідарності", 1 – із "Батьківщини", 3 – із депутатської групи "За майбутнє" і 4 – позафракційних нардепи.

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Депутати із фінансового комітету Верховної Ради таки підтримали 31 жовтня "проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості".

"Це допрацьований законопроєкт. Він усуває і майданчики, і монополію оцінювачів", – тоді заявила народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Однак буквально тиждень перед цим комітет відмовлявся підтримати цей же ж законопроєкт.

Через це розгорівся скандал: депутатів запідозрили у корупції – мовляв, за відхилення документу їм могли дати хабар у розмірі приблизно 30 тисяч доларів, а той усі 50 тисяч. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть запропонував членам комітету пройти перевірку на поліграфі.

Навіщо цей законопроєкт потрібен?

У пояснювальній записці мовиться про те, що:

► "Авторизовані електронні майданчики" (через які оцінювачі вносять свої звіти до реєстрів) – не потрібні, вони виконують "паразитичну функцію".

Станом на 18 липня 2019 року з українців на оплату майданчиків пішло щонайменше 585 мільйонів гривень, тобто понад 1 мільйон на день "з повітря" з дня початку роботи цих майданчиків.

► Майданчики штучно утримують ціни (1800 гривень за 1 операцію) і не допускають конкурентів на ринок.

"Склалася абсурдна ситуація, коли будь-який новий майданчик зможе працювати у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку лише з дозволу своїх конкурентів", – пишуть автори законопроєкту.

Саме тому автори закликають "негайного усунути корупційну схему, закладену в Податковий кодекс України".

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Зауважимо, що авторство схеми приписують одіозним екснардепам Антону Яценку (у попередній Раді був у фракції "Відродження", ймовірно, пов'язаній з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталію Хомутинніку (близький партнер олігархів Павла Фукса і того ж Коломойського).